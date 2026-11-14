Marcel Reguła w pierwszym składzie na Rumunię. Media łączą 20-latka z Realem Madryt i Jose Mourinho

Marcel Reguła w reprezentacji Polski. Kim jest młody talent z Zagłębia Lubin?

Dotychczasowe losy Marcela Reguły stanowią doskonały dowód na to, jak szybko można rozwinąć skrzydła w dorosłym futbolu. Piłkarz ukształtowany w akademii Zagłębia Lubin z przytupem wywalczył sobie miejsce w głównej kadrze „Miedziowych” i zaczął regularnie występować na murawach Ekstraklasy. Mimo zaledwie 20 lat na karku stanowi on obecnie o sile swojego zespołu, a fani doskonale kojarzą go chociażby z widowiskowego gola strzelonego przewrotką w pojedynku ze Śląskiem Wrocław. Boiskowa dojrzałość oraz uniwersalność pozwalająca mu na grę zarówno na pozycji ofensywnego pomocnika, jak i napastnika sprawiły, że błyskawicznie pokonał kolejne etapy w młodzieżowych kadrach narodowych.

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Pierwsze zaproszenie na zgrupowanie dorosłej reprezentacji Polski przyszło we wrześniu 2026 roku, kiedy selekcjoner Jan Urban zdecydował się powołać Marcela Regułę do najważniejszej drużyny w kraju. Młody zawodnik zaliczył swój oficjalny debiut w zakończonym wysokim zwycięstwem 6:0 spotkaniu z Rumunią. Teraz ponownie wybiega na murawę w podstawowym składzie, co stanowi najlepsze potwierdzenie ogromnego zaufania i wielkich oczekiwań wobec jego umiejętności.

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Jose Mourinho chce Marcela Regułę w Realu Madryt. Media ujawniają plany transferowe

Największe emocje wokół utalentowanego reprezentanta Polski wzbudziły jednak informacje opublikowane przez niemiecki serwis FussballDaten. Tamtejsi dziennikarze przekonują, że umiejętnościami zawodnika bardzo poważnie zainteresował się jeden z absolutnych gigantów światowego futbolu, czyli Real Madryt. Na tym jednak sensacyjne wieści się nie kończą, ponieważ wielkim orędownikiem ściągnięcia Marcela Reguły na Santiago Bernabéu jest sam Jose Mourinho. Utytułowany portugalski szkoleniowiec słynie ze znakomitego wyczucia przy ocenie młodych graczy i według doniesień miał zauważyć w 20-letnim Polaku predyspozycje do występów na najwyższym międzynarodowym szczeblu.

Obserwacje ze strony „Królewskich” to niejedyny sygnał z zagranicy w sprawie młodego piłkarza, gdyż już wcześniej pojawiały się doniesienia o zakusach ze strony zespołów z niemieckiej Bundesligi. Sfinalizowanie jakiejkolwiek transakcji z udziałem tego gracza będzie jednak wymagało od potencjalnych kupców ogromnego wysiłku finansowego. Obecny kontrakt Marcela Reguły z Zagłębiem Lubin wygasa dopiero w czerwcu 2028 roku i nie wpisano w niego żadnej kwoty odstępnego. Taka sytuacja stawia władze klubu z Dolnego Śląska w niezwykle komfortowym położeniu i pozwala im narzucać własne warunki podczas rozmów z najbogatszymi drużynami w Europie.

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