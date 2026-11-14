Transparent polskich kibiców w Rumunii. Na trybunach pojawił się ważny apel

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-11-14 21:04

Spotkanie rozgrywane w Bukareszcie w ramach Ligi Narodów przyciągnęło wzrok dziennikarzy i widzów nie tylko ze względu na samą grę piłkarzy. W sektorze gości zasiadający tam polscy kibice wywiesili wyjątkowy transparent ze społecznym przesłaniem. Angielskojęzyczne hasło poruszyło obserwatorów i udowodniło, że piłkarskie trybuny mogą służyć sprawom znacznie istotniejszym niż sportowa rywalizacja.

Kibice na stadionie z bannerem o bezpieczeństwie dzieci. O społecznym apelu fanów w Rumunii przeczytasz na Eska.
Autor: Leszek Szymański/ PAP

Polscy kibice w Bukareszcie wywiesili transparent o bezpieczeństwie dzieci

Wśród wielu biało-czerwonych flag rozwieszonych na stadionie w stolicy Rumunii wyróżniał się jeden szczególny baner. Fani z Polski postanowili użyć międzynarodowego meczu do przypomnienia o podstawowych i uniwersalnych wartościach. Na sporych rozmiarów płótnie umieścili wyraziste hasło po angielsku, które jasno wskazywało na cel ich działania.

Poruszający przekaz na wywieszonym przez polskich fanów transparencie głosił: „Europejskie dzieci zasługują, by dorastać bezpieczne”.

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Społeczny apel polskich fanów podczas meczu Ligi Narodów w Rumunii

Wywieszenie baneru z takim przesłaniem stanowi niezwykle istotny gest. Fani udowodnili tym samym, że stadionowe sektory świetnie sprawdzają się jako miejsce manifestowania troski o los i ochronę najmłodszych pokoleń. Choć widowiska sportowe nierzadko generują podziały i spory, przyjezdni z Polski zdecydowali się na promowanie solidarności oraz wspólnej odpowiedzialności. Ten wykraczający poza ramy piłki nożnej głos z pewnością odbije się szerokim echem na Starym Kontynencie jako wzorowy przejaw społecznej inicjatywy.

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