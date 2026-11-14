Ekstraklasa siatkarzy. ZAKSA pewnie wygrywa na wyjeździe

ZAKSA triumfuje bez straty seta

W spotkaniu w ramach Ekstraklasy siatkarzy zespół ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonał na wyjeździe drużynę Ślepsk Malow Suwałki w stosunku 3:0. Rywalizacja w pierwszych dwóch partiach była bardzo wyrównana i kończyła się minimalnymi zwycięstwami gości. Ostateczny wynik tego starcia odzwierciedla przewagę zespołu z Kędzierzyna-Koźla w decydujących momentach.

Pierwsze dwie odsłony meczu zakończyły się rezultatem 25:23 dla gości, co świadczy o zaciętej rywalizacji. W trzecim secie kędzierzynianie zdominowali grę, zwyciężając pewnie do 18 i zapewniając sobie komplet punktów w tym wyjazdowym starciu.

W jakich składach zagrały drużyny?

W drużynie gospodarzy, Ślepsk Malow Suwałki, na parkiecie pojawili się zawodnicy stanowiący trzon zespołu. Podstawowe zestawienie uzupełniali gracze rezerwowi, którzy starali się odwrócić losy spotkania, jednak ostatecznie nie zdołali przeciwstawić się skutecznie grającym rywalom. Trener rotował składem, szukając optymalnych rozwiązań.

Ekipa ZAKSY Kędzierzyn-Koźle wystąpiła w silnym składzie, który pozwolił na kontrolowanie przebiegu meczu. Zawodnicy gości wykazali się dużą skutecznością i konsekwencją w kluczowych fragmentach każdego z setów, co przełożyło się na końcowy sukces i cenne zwycięstwo w rozgrywkach ligowych.