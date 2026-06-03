Różowiutka Luna zapowiada nowy album. Tak dziś wygląda piosenkarka

Wiosną 2024 roku cała Polska z zapartym tchem śledziła losy Luny podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w Malmö. Choć jej utwór "The Tower" nie zapewnił jej awansu do Wielkiego Finału, a całemu startowi towarzyszyły liczne dyskusje i kontrowersje, artystka nie pozwoliła, by to doświadczenie zdefiniowało jej dalszą ścieżkę. Po konkursie wyprowadziła się do Wielkiej Brytanii, gdzie stale rozwija się artystycznie.

Luna cała na różowo zapowiada niezależny album. "Fairy Pop" już wkrótce

Debiutancki album Luny pt. "Nocne zmory" ukazał się w 2022 roku. Wówczas wokalistka pojawiła się też na płycie "Szamanka" Justyny Steczkowskiej, którą potem pokonała w głosowaniu komisji TVP wybierającej reprezentanta na Eurowizję 2024. Panie nagrały wspólnie utwór "Nie mój sen".

Drugi album "No Rest" miał premierę w roku 2025, już po przeprowadzce do Londynu, i zawierał eurowizyjne "The Tower". Jak mówi sama Luna, jej styl muzyczny to "kosmiczny pop". Tym razem artystka skręciła jednak w tematykę... wróżek. Krążek "Fairy Pop" z nowymi piosenkami ukaże się w piątek, 26 czerwca.

"Mój debiutancki album jako niezależna artystka, napisany na Księżycu, wyprodukowany w Krainie Wróżek. Nigdy naprawdę nie czułam, że należę do tego świata. Urodziłam się na Księżycu, niemal zagubiona gdzieś między fantazją a rzeczywistością. "Fairy Pop" stało się miejscem, gdzie odkryłam na nowo swoje skrzydła. Idealną ucieczką. Miejscem, w którym znowu można wierzyć w niemożliwe. Światem dla każdego, kto kiedykolwiek poczuł się zbyt inny, zbyt emocjonalny lub zbyt rozmarzony ponad rzeczywistością. Jeśli rzeczywistość kiedyś wydała ci się za mała dla ciebie... witaj w "Fairy Pop" - zapowiada Luna w sieci.

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Luna - "Fairy Pop" - lista piosenek

"Away with the Fairies" "Heavy Heart" "Ashtray" "Diamond" "Lucky Secret" "Jealous of your Perfume" "Mythomaniac" "Heavenly" "Skydive"

Artystka jest wierna swojemu stylowi. Trudno przejść obojętnie

Decyzja o staniu się niezależną artystką, podjęta przez Lunę jakiś czas po niepowodzeniu na Eurowizji 2024, wysyła ważny sygnał do młodych twórców w Polsce. Pokazuje, że pomimo presji, oczekiwań i kolejnych fal krytyki, można konsekwentnie podążać własną ścieżką i budować karierę w oparciu o autentyczność i pasję. W oczy przede wszystkim rzuca się unikatowy, baśniowy styl Luny, która zawsze przykładała dużą uwagę do mody. Nic więc dziwnego, że Polka bywa na wydarzeniach takich jak Paris Fashion Week.

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