Finał mistrzostw świata 2026. Znamy najważniejsze statystyki z historii turnieju

Brazylia wciąż na czele klasyfikacji wszech czasów

Najbliższy finał mistrzostw świata będzie już 23. spotkaniem tego typu w historii rozgrywek. Do tej pory najwięcej tytułów na swoim koncie zapisała Brazylia, która triumfowała pięciokrotnie. Reprezentacja Polski nigdy nie dotarła do finału mundialu.

Kolejne miejsca na podium zajmują ex aequo Niemcy oraz Włochy. Obie te drużyny cieszyły się ze zdobycia najcenniejszego trofeum czterokrotnie w historii swoich występów. Rozgrywki te zawsze wzbudzały ogromne zainteresowanie na całym globie.

Który finał przyciągnął najwięcej kibiców?

Historia finałów mistrzostw świata obfituje w niezapomniane widowiska i rekordy. Spotkaniem o tytuł mistrza świata, które obejrzała z trybun największa liczba widzów, był mecz Urugwaj - Brazylia w 1950 roku. Na stadionie w Rio de Janeiro zgromadziło się wówczas 174 tysiące kibiców.

Na przestrzeni dziesięcioleci finały dostarczały wielu emocji, w tym również po rzutach karnych czy w dogrywkach. Ostatni finał mistrzostw świata w 2022 roku w Katarze, sędziowany przez Polaka Szymona Marciniaka, przyniósł triumf Argentynie nad Francją dopiero po konkursie rzutów karnych (4-2), przy wyniku 3:3 po dogrywce.