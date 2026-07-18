Olga Kalicka pokazała nagranie z wakacji. Poszło o rezerwowanie leżaków ręcznikiem

Role telewizyjne i życie rodzinne Olgi Kalickiej

Rozpoznawalność 32-letniej Oldze Kalickiej przyniosły przede wszystkim występy w popularnych serialach oraz produkcjach kinowych. Aktorka zapisała się w pamięci widzów dzięki kreacjom w takich hitach jak "Rodzinka.pl", "M jak miłość" oraz głośnym filmie "Dziewczyny z Dubaju". Gwiazda próbowała również swoich sił w formatach rozrywkowych, a w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" udało jej się dotrzeć aż do samego finału. Obecnie artystka skupia się na rozwijaniu swojej ścieżki zawodowej poprzez angaż w nowe przedsięwzięcia telewizyjne oraz występy na deskach teatru.

W życiu prywatnym artystka realizuje się w roli matki. Z jej dawnego związku z Cezarym Nowakiem pochodzi urodzony w grudniu 2019 roku syn Aleksy. Choć para snuła plany matrymonialne, ostatecznie ich relacja zakończyła się rozstaniem. Od dłuższego czasu aktorka tworzy nowy związek, jednak bardzo rygorystycznie chroni wizerunek oraz tożsamość swojego obecnego partnera. W maju 2025 roku zakochani powitali na świecie córkę, która otrzymała imię Alina.

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Olga Kalicka zajmuje leżaki na Majorce. Internauci nie kryją oburzenia

Rodzina niedawno spakowała bagaże i udała się na urlop na Majorkę, gdzie wypoczywa w luksusowym obiekcie. Gwiazda regularnie publikuje w sieci materiały z tego wyjazdu, ale to właśnie jeden z najnowszych wpisów wygenerował najwięcej kontrowersji. Aktorka udostępniła wideo, na którym zaprezentowała własną metodę kładzenia ręczników na hotelowych leżakach z samego rana.

No cóż… Kiedyś oceniałam ludzi, którzy rano zajmują leżaki. Potem urodziłam dzieci. Teraz rozumiem, że to nie jest zachowanie. To strategia. A jak jest u Was? PS: dobrze, że zajęłam, bo od kilku godzin nie wyszliśmy z wody i właściwie to ja nie wiem po co nam te leżaki - napisała pod nagraniem.

Tego typu zachowania na wakacjach od lat budzą skrajne emocje wśród turystów i często prowadzą do poważnych konfliktów. Opublikowany przez artystkę materiał nie dla każdego okazał się zabawny. Część obserwujących potraktowała wideo z przymrużeniem oka, natomiast inni natychmiast wyrazili swoje głębokie zniesmaczenie. Pod postem wybuchła niezwykle zacięta wymiana zdań.

Właśnie wróciłam z wakacji gdzie leżaki zajmowali o 5 rano. Mam też dzieci, ale takie praktyki na wakacjach są dla mnie żenujące; Od razu widać że polaczki; Ja takie ręczniki po prostu zdejmuję. Jest masa "zajętych" leżaków hotelowymi ręcznikami, a nikt z nich nie korzysta od kilku godzin; Jakie to prawdziwe. Mąż wstaje o 7.30; Okropne zachowanie. Nie ma wytłumaczenia - ocenili internauci.

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