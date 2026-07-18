Aryna Sabalenka w zmysłowym bikini po porażce na Wimbledonie. Pokazała prywatne zdjęcia

Aryna Sabalenka wyjechała na Mykonos. Szybkie pożegnanie z Wimbledonem

Po niespodziewanej przegranej podczas turnieju w Londynie Aryna Sabalenka otwarcie przyznała, że potrzebuje odcięcia od sportowych zmagań. Zawodniczka postanowiła zrealizować swój plan na greckiej wyspie Mykonos. W czasie wakacji chętnie korzystała z uroków słońca i dzieliła się prywatnymi kadrami w bikini za pośrednictwem Instagrama.

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- Teraz chcę po prostu stąd pójść, kompletnie się upić, zapomnieć o tenisie i spróbować wrócić w lepszej formie - wypaliła Aryna Sabalenka po porażce z Naomi Osaką już w 4. rundzie.

Zdjęcia Aryny Sabalenki w bikini. Relaks z drinkiem w basenie

Niedługo po sportowej porażce tenisistka zameldowała się na Mykonosie. To właśnie tam regularnie ładuje akumulatory przed kolejnymi startami. Obserwatorzy Białorusinki na Instagramie mogli podziwiać serię odważnych zdjęć w strojach kąpielowych. Zawodniczka opublikowała również nagranie na TikToku, na którym spędza czas w basenie, popijając kolorowe koktajle w towarzystwie koleżanki.

- Minuta dla siebie. Moja wersja terapii - komentowała Białorusinka.

Białoruska tenisistka z narzeczonym w Grecji. Pokazała romantyczne ujęcia

W kolejnych dniach Aryna Sabalenka kontynuowała publikowanie wakacyjnych ujęć z Grecji. Fani mogli zobaczyć tenisistkę nie tylko w plażowych stylizacjach, ale także u boku jej narzeczonego, Georgiosa Frangulisa. Dodatkowo Białorusinka pochwaliła się pamiątkowym zdjęciem w towarzystwie miejscowego osiołka.

- Jestem w raju - podsumowała udany urlop. - Już zaczynam tęsknić za moim ulubionym miejscem - dodała.

Galeria: Aryna Sabalenka odsłania ciało na wakacjach na Mykonosie

Najnowsze fotografie tenisistki z wypoczynku na greckiej wyspie pokazują, jak regenerowała siły przed kolejnymi sportowymi wyzwaniami. Wszystkie zdjęcia liderki rankingu WTA można zobaczyć w przygotowanej przez nas galerii.