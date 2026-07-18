Finał MŚ 2026. Europa kontra Ameryka Południowa

Historia triumfów na mundialu

W dotychczasowych 22 turniejach finałowych piłkarskich mistrzostw świata zwyciężały wyłącznie reprezentacje z Europy i Ameryki Południowej. Drużyny ze Starego Kontynentu sięgnęły po puchar 12 razy, natomiast zespoły z Ameryki Południowej dokonały tego 10-krotnie.

Niedzielny finał MŚ 2026 w East Rutherford pod Nowym Jorkiem idealnie wpisuje się w ten historyczny trend. Na boisku zobaczymy przedstawicieli tych dwóch dominujących kontynentów – Hiszpania zagra z Argentyną.

Które kraje zdobywały puchar?

Hiszpania triumfowała na mundialu w 2010 roku. Oprócz niej zwycięzcami ze Starego Kontynentu były: Włochy (1934, 1938, 1982, 2006), Niemcy (1954, 1974, 1990, 2014), Anglia (1966) oraz Francja (1998, 2018).

Wśród reprezentacji z Ameryki Południowej najlepsze okazywały się trzy zespoły. Brazylia zdobywała mistrzostwo w latach 1958, 1962, 1970, 1994 i 2002, Argentyna w 1978, 1986 i 2022 roku, a Urugwaj w 1930 i 1950 roku.