Erling Haaland zszokował stylizacją we Włoszech. Założył luksusową piżamę wartą fortunę

Reprezentacja Norwegii, w której błyszczał Erling Haaland, okazała się prawdziwym objawieniem amerykańskiego turnieju. Ekipa sensacyjnie wyeliminowała faworyzowaną Brazylię z MŚ 2026, a z rozgrywkami pożegnała się na etapie ćwierćfinałów. Wzbudzający ogromne kontrowersje mecz z Anglikami zakończył się bowiem bolesnym wynikiem 1:2. Po powrocie do Oslo zawodnicy zostali entuzjastycznie przywitani przez tłumy wdzięcznych kibiców, a cała drużyna wzięła również udział w oficjalnej audiencji u króla Haralda V.

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Po oficjalnych spotkaniach nadszedł w końcu czas na upragniony urlop po wyczerpującym sezonie. Zakochani, czyli Erling Haaland oraz Isabel Haugseng Johansen, obrali kurs na słoneczną Italię, wybierając malowniczą Sycylię. W przepięknej Taorminie uczestniczyli w ekskluzywnych wydarzeniach i pokazach organizowanych przez markę Dolce & Gabbana. Uwagę mediów z miejsca przykuł nietypowy ubiór gwiazdora, który zaprezentował się w błękitnej piżamie wartej w oficjalnym sklepie 59 900 dolarów, co w przeliczeniu daje około 227 tysięcy złotych. Z kolei jego partnerka błyszczała przed obiektywami w mocno zdobionej, czerwonej sukience.

Erling Haaland i jego partnerka na pokazie Dolce & Gabbana we Włoszech

Zakochani dorastali w niewielkiej norweskiej miejscowości Bryne, gdzie poznali się jeszcze jako dzieci w akademii miejscowego klubu Bryne FK. Od początku łączyła ich ogromna miłość do sportu – w czasie gdy Erling wyrastał na globalną futbolową gwiazdę, Isabel z zapałem grała w tamtejszej żeńskiej drużynie. Ich relacja uczuciowa na dobre rozpoczęła się w 2021 roku. Co ciekawe, napastnik zdradził w jednym z wywiadów, że to jego wybranka wysłała pierwszą wiadomość, poddając go swoistemu sprawdzianowi. Mimo rosnącej z każdym rokiem popularności, oboje skutecznie chronią swoje życie prywatne przed medialnym szumem. Ukochana wiernie kibicuje piłkarzowi podczas kluczowych spotkań na trybunach, co czyniła również na mundialu.

Dziewczyna Erlinga Haalanda. Kim jest ukochana gwiazdora futbolu, Isabel Haugsen Johansen?

Isabel Haugseng Johansen urodziła się 15 lipca 2004 roku, a więc jest o równe cztery lata młodsza od znakomitego snajpera. Po całkowitym zakończeniu przygody z piłką skupiła się na działalności na Instagramie, ukazując kulisy zagranicznych podróży, domowego gotowania oraz codzienności. W grudniu 2024 roku relacja zakochanych weszła na zupełnie nowy etap, ponieważ powitali na świecie swojego pierwszego syna, co mocno ich zjednoczyło.

Ukochana piłkarza powszechnie uchodzi za niezwykle naturalną i bardzo lojalną „dziewczynę z sąsiedztwa”. Choć świadomie unika większego rozgłosu, jej ciche wsparcie pozostaje dla zawodnika bezcenną pomocą. W czasie wolnym para bardzo chętnie gra razem w Minecrafta, spędza czas w mroźnej Norwegii i po prostu cieszy się zwykłymi chwilami. W piłkarskich realiach, gdzie sportowcy niezwykle często zmieniają partnerki, ich historia jednoznacznie udowadnia, że uczucie zapoczątkowane na małym boisku może przetrwać próbę wielkiej sławy. Haaland często zaznacza w rozmowach, jak mocno ceni fakt, że Isabel w pełni rozumie bezwzględną specyfikę świata futbolu. Dziś jest ona nie tylko jego życiową partnerką, ale najlepszą przyjaciółką i wspaniałą matką dziecka, stanowiąc niesamowity przykład norweskiej skromności na piłkarskich salonach.