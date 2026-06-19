Roxie i Kevin nie szczędzili sobie czułości na premierze płyty! Mąż piosenkarki zadebiutował w nowym wydaniu

Roksana Węgiel-Mglej i Kevin Mglej uchodzą za wyjątkowo dobrze dobraną parę w polskim show-biznesie. Chociaż początki nie należały do najłatwiejszych, a zachwyceni wyborami piosenkarki nie byli nawet jej rodzice, zakochanym udało się przezwyciężyć przeciwności losu i pokazać, że łączy ich prawdziwa miłość, a nie chwilowe zauroczenie. Dziś Roxie i Kevin są już dwa lata po ślubie i właśnie budują dom marzeń. Nieustannie pracują też w studiu nagraniowym. Efektem jest najnowsza płyta Roksany zatytułowana "Błękit". Na krążku znalazł się m.in. utwór opowiadający o śmierci, zainspirowany historią dziadków męża wokalistki.

Roxie Węgiel zorganizowała imprezę

Dzień przed oficjalną premierą "Błękitu" Roksana Węgiel zorganizowała wydarzenie w samym centrum Warszawy, na które zaprosiła swoją rodzinę, przyjaciół, współpracowników i znajomych z branży. Gwiazda wykonała na żywo wszystkie kawałki z nowego krążka, a potem, już po zakończeniu części oficjalnej, kroiła tort, udzielała wywiadów i pozowała do zdjęć fotoreporterom. Artystka mogła liczyć na wsparcie swojego ukochanego. Nie szczędzili sobie czułości!

Wywiad Roksana Wegiel

Roxie i Kevin nie szczędzili sobie czułości

Za kulisami imprezy z okazji premiery płyty "Błękit" Roksana i Kevin nie szczędzili sobie czułości. Wokalistka i jej mąż chętnie przytulali się i całowali do zdjęć. Mąż gwiazdy wieczoru zaprezentował się oficjalnie w nowym wydaniu. Przypomnijmy, że podczas live'a u Łatwoganga Kevin Mglej ogolił głowę na łyso. Teraz, w odrastających powoli włosach, przypomina nieco Eminema.