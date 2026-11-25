Sportowiec zmarł w minioną sobotę po wieloletnich zmaganiach z ciężką dolegliwością.

Poważne kłopoty ze zdrowiem zawodnika zaczęły się w 2019 roku. Lekarze wykryli wtedy u niego guza mózgu będącego gwiaździakiem rozlanym II stopnia, czyli odmianą glejaka. Przeprowadzony wówczas skomplikowany zabieg chirurgiczny przyniósł dotkliwe powikłania, przez które gracz cierpiał na zaburzenia mowy i miał trudności z poruszaniem prawą stroną ciała.

W następnych latach piłkarz robił wszystko, aby wrócić do pełnej sprawności. W 2024 roku choroba zaatakowała jednak ponownie, a powiększająca się zmiana nie nadawała się już do wycięcia. Michał Zdziński szukał ratunku w innych sposobach kuracji i poddał się między innymi immunoterapii w niemieckiej klinice, co ostatecznie nie przyniosło spodziewanych efektów.

Zmarły zawodnik przez całe swoje życie pasjonował się piłką nożną. Pierwsze kroki na boisku stawiał w Hutniku Kraków, grając w drużynach juniorskich oraz w kadrze pierwszego zespołu. W późniejszym etapie przygody ze sportem zakładał także koszulki Górnika Wieliczka i klubu TS Węgrzce.

Przedstawiciele krakowskiego klubu opublikowali w sieci wpis żegnający zmarłego piłkarza. W zamieszczonym w mediach społecznościowych oświadczeniu zaznaczono, że Michał Zdziński występował w tym zespole jako jego wychowanek.

Najbliższym oraz krewnym zmarłego sportowca przekazujemy szczere kondolencje w tym trudnym czasie.