Strzały z wiatrówki przy ul. Szczęśliwej we Wrocławiu

Jak ustalili policjanci, 25-latek miał bez żadnego powodu strzelać z wiatrówki do przypadkowych osób i przejeżdżających samochodów, a także w kierunku przedszkola. Według funkcjonariuszy swoim zachowaniem naraził przypadkowe osoby na niebezpieczeństwo. Mężczyzna miał również uszkodzić mienie. Podczas policyjnych czynności ustalono, że 25-latek był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniejsze kradzieże.

Zarzuty dla 25-latka i możliwa surowsza kara

25-latek usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za zarzucane czyny grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Policja wskazała, że z uwagi na działanie w warunkach recydywy może odpowiadać surowiej. Jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w art. 64 § 1 Kodeksu karnego, maksymalny wymiar kary może wzrosnąć do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

42-latek z Wrocławia podejrzany o pomocnictwo

Zarzuty usłyszał także 42-letni mieszkaniec Wrocławia, który miał udostępnić 25-latkowi wiatrówkę, wiedząc, w jakim celu zostanie wykorzystana. Mężczyzna odpowie za pomocnictwo. Funkcjonariusze zabezpieczyli dwie sztuki legalnie posiadanej przez 42-latka broni palnej. Sprawa może wpłynąć na jego pozwolenie na broń. 42-latek został też objęty policyjnym dozorem.

Źródło: Policja.pl