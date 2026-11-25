Kontrola BMW w Płońsku i ponad kilogram mefedronu

Policjanci patrolujący ulice Płońska zatrzymali do kontroli drogowej BMW. Z wcześniejszych ustaleń wynikało, że jego kierowca może przewozić narkotyki. Za kierownicą siedział 44-letni mieszkaniec Płońska. Mężczyzna przekazał mundurowym plastikowy pojemnik z suszem roślinnym i przyznał, że jest to marihuana. Podczas sprawdzania samochodu policjanci znaleźli w plecaku leżącym na fotelu pasażera dwa woreczki z białą, krystaliczną substancją. 44-latek oświadczył, że to mefedron, co potwierdziły wstępne badania. W woreczkach znajdowało się ponad kilogram mefedronu. Mężczyznę zatrzymano.

Kolejne narkotyki w garażu wynajmowanym przez 44-latka z Płońska

Policjanci ustalili, że 44-latek wynajmuje garaż, w którym może przechowywać narkotyki. W pomieszczeniu znaleźli opakowania zawierające susz roślinny, białą zbryloną substancję oraz substancję krystaliczną. Były tam także dwie wagi elektroniczne. Według wstępnych badań zabezpieczone substancje to marihuana, mefedron i amfetamina. Łącznie policjanci zabezpieczyli 3 kg narkotyków.

Tymczasowy areszt dla 44-latka z Płońska

Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec 44-letniego mieszkańca Płońska tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl