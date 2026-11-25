Celowy poślizg w Piasecznie

Do zdarzenia doszło na ulicy Jarząbka w Piasecznie. Według policji 18-letni kierowca celowo wprowadził samochód w poślizg, mimo że przepisy zabraniają kierowania pojazdem silnikowym w sposób powodujący celowy poślizg kół. Sytuację zauważył naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, który był wówczas poza służbą. Asp. szt. Leszek Barkowski zarejestrował wykroczenie za pomocą kamery samochodowej i powiadomił policjantów pełniących wówczas służbę.

18-latek stracił prawo jazdy na trzy miesiące

Do niebezpiecznego manewru doszło w pobliżu przejścia dla pieszych i dużego osiedla mieszkaniowego. Policjanci przyjechali na miejsce, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia i interweniować wobec kierowcy. 18-latek tłumaczył, że ma prawo jazdy dopiero od trzech miesięcy i nie zapanował nad pojazdem. Na podstawie zebranych informacji i nagrania zdarzenia funkcjonariusze podjęli działania. Kierowca stracił prawo jazdy na trzy miesiące, został ukarany mandatem i otrzymał 10 punktów karnych.

Źródło: Policja.pl