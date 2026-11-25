Rozbój w mieszkaniu 72-latka w Łodzi

Do zdarzenia doszło 10 listopada 2026 roku w Łodzi. Sprawcy wtargnęli do mieszkania 72-latka, skrępowali go taśmą i opaskami samozaciskowymi, po czym ukradli 74 dzieła sztuki. Ich łączną wartość określono na 3,5 miliona złotych. Wśród skradzionych prac były płótna Jacka Malczewskiego oraz artystów z rodziny Kossaków.

Skradzione obrazy ukryto w powiecie żyrardowskim

Policjanci prowadzili czynności operacyjne i procesowe we współpracy z Prokuraturą Okręgową w Łodzi. Jak ustalili, po napadzie sprawcy załadowali obrazy do samochodu dostawczego, kupionego wcześniej w komisie przez podstawioną osobę. Następnie przeładowali dzieła w Zgierzu do innego auta dostawczego z logo jednej z firm kurierskich. Transport ruszył w kierunku województwa mazowieckiego, a obrazy ukryto w powiecie żyrardowskim.

Po rozboju w Łodzi zatrzymano 10 osób, osiem usłyszało zarzuty

22 listopada we wczesnych godzinach porannych policjanci jednocześnie przeprowadzili działania w kilku miejscach na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego. Zatrzymano 10 osób w wieku od 22 do 72 lat i odzyskano skradzione dzieła sztuki. Zabezpieczone prace zostaną poddane oględzinom przez biegłego, który potwierdzi ich autentyczność i dokona wyceny. Zarzuty usłyszało osiem osób, z czego siedem odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec siedmiu zatrzymanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie.

Źródło: Policja.pl