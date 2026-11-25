Utrzymanie wysokiej kondycji przez 38-letniego napastnika wymaga dużej dyscypliny. Na początku kariery fizyczność Roberta Lewandowskiego wyglądała zupełnie inaczej, lecz z czasem piłkarz przeszedł wyraźną metamorfozę. Wypracowanie imponującej sylwetki umożliwiły mu regularne treningi, odpowiednia dieta i zdrowy styl życia, którym pozostaje wierny od lat.

Piłkarz występujący w barwach Chicago Fire opublikował na Instagramie nowe zdjęcie z domowej siłowni. Na fotografii wykonanej przed lustrem, na tle sprzętu treningowego, zawodnik zapozował bez koszulki i odsłonił wyraźnie zarysowane mięśnie brzucha.

Środowisko piłkarskie od dawna docenia to, jak kapitan reprezentacji Polski dba o przygotowanie motoryczne. Wszystko wskazuje na to, że upływające lata niewiele zmieniają w podejściu Roberta Lewandowskiego do treningów, a utrzymanie wysokiej dyspozycji fizycznej pozostaje dla niego priorytetem.

Polski napastnik dobrze zaprezentował się w swoim pierwszym występie w fazie play-off rozgrywek MLS, w którym strzelił gola w inauguracyjnym meczu przeciwko Charlotte FC. W 68. minucie spotkania zawodnik uderzeniem głową doprowadził do wyrównania, wykańczając akcję zainicjowaną przez Philipa Zinckernagela oraz Jonathana Deana. Ostatecznie drużyna Chicago Fire uległa rywalom 1:2 po stracie decydującej bramki w doliczonym czasie gry.