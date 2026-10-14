Roksana Węgiel buduje dom w środku lasu! Zdradziła, jak idą prace na budowie

Roksana Węgiel i Kevin Mglej kupili działkę za Warszawą

Roksana Węgiel dosłownie dorastała na oczach całej Polski. Miała zaledwie 13 lat, gdy wygrała program "The Voice Kids". Kilka miesięcy później triumfowała w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Od tamtej pory cały czas się rozwija i pracuje nad nowymi piosenkami.

W czerwcu ukazał się trzeci album Roksany Węgiel. Prace nad płytą "Błękit" trwały trzy lata. W tym samym czasie piosenkarka koncertowała, współpracowała ze znanymi markami i podróżowała po świecie.

Nie da się zaprzeczyć, że 21-latka jest jedną z najbardziej zapracowanych gwiazd młodego pokolenia. Być może właśnie, dlatego po pracy Roksana szuka spokoju. Pochodząca z Jasła gwiazda miała 16 lat, gdy przeprowadziła się do Warszawy. Dziś ucieka przed zgiełkiem stolicy.

Jesienią ubiegłego roku Roksana Węgiel i Kevin Mglej pochwalili się zakupem działki pod Warszawą. To właśnie tam, w otoczeniu lasu, powstaje ich wymarzony dom. Na czas budowy małżonkowie zamieszkali w pobliskim domku, z którego mogą doglądać prac na budowie.

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Roksana Węgiel cierpliwie czeka na przeprowadzkę

W rozmowie z Maksem Kluziewiczem dla ESKA.pl piosenkarka wyjawiła, że dość długo szukali odpowiedniego miejsca. "Tam czas inaczej leci" - mówiła. Wyznała, że ona skupia się na kwestiach wizualnych budynku, natomiast jej mąż ustala wszelkie sprawy związane z technicznym aspektem budowy ich wymarzonego gniazdka.

Prace nad docelowym domem ruszyły 1 czerwca, co szczęśliwa Roksana ogłosiła na Instagramie. Jednak minie trochę czasu zanim będzie mogła się przeprowadzić. Jednak nigdzie się jej nie śpieszy.

Myślę, że [do naszego domu] przeprowadzimy się za 2 lata, może 1,5 roku, jak dobrze pójdzie. Wiadomo, jak to jest z budowami. Nie nakładamy na siebie aż takiej presji, bo mieszkamy w domu. Dużo się dzieje wokół tej budowy, przeprowadzki. Chcemy dopracować ten wymarzony dom już tak na tip-top, dopracować każdy szczegół - powiedziała Maksowi Kluziewiczowi w rozmowie dla ESKA.pl.

Kilka dni temu Roksana Węgiel zdradziła portalowi Kozaczek, że budowa powoli postępuje. Przy okazji powiedziała, co w przyszłości stanie się z domkiem, w którym obecnie mieszka z mężem - zostanie wystawiony na wynajem. Dziennikarka dopytywała czy będą chcieli wykorzystać popularność do podbicia ceny.

Będzie to jawne, że ten dom jest pod wynajem, ale nie będę trąbiła o tym: "O, ja tutaj mieszkałam". Nie chcę, żeby to jakoś podbijało wartość wynajmu, tylko wystawię go w rozsądnej cenie, a kto będzie wiedział, ten będzie wiedział i tyle - stwierdziła Roksana.

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