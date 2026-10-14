Julia Dybowska wywołuje lawinę komentarzy. Fani błagają ją, by poszukała pomocy

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-10-14 13:39

Julia Dybowska od kilku dni przebywa w stolicy Polski. Jej najnowsze publikacje w mediach społecznościowych po raz kolejny wzbudziły ogromne poruszenie. Internauci są wyraźnie zaniepokojeni jej sylwetką, a pod najnowszymi zdjęciami pojawiają się dramatyczne apele o podjęcie leczenia.

Julia Dybowska: Życie "polskiej Barbie" u boku miliardera

Julia Dybowska od lat nosi łatkę "polskiej Barbie". Dziś jej aktywność opiera się przede wszystkim na dokumentowaniu ociekającej luksusem codzienności oraz prezentowaniu ekstremalnie smukłej figury w sieci.

W przeszłości 35-latka próbowała sił w modelingu. Prawdziwy rozgłos zyskała jednak dzięki relacji ze znacznie starszym brytyjskim biznesmenem, Robertem Tchenguizem. Ich ścieżki skrzyżowały się w 2018 roku i szybko zaiskrzyło.

Polka wprowadziła się do rezydencji miliardera w Londynie. Sytuacja wzbudziła niemałe kontrowersje, ponieważ w tym samym domu przebywała wciąż żona biznesmena i jego dzieci. Ostatecznie to jednak relacja z polską celebrytką przetrwała.

Dziś Julia Dybowska chętnie eksponuje swoje dostatnie życie w internecie. Zamożny partner funduje jej egzotyczne wyjazdy, noclegi w najdroższych kurortach oraz luksusową odzież i akcesoria od topowych projektantów.

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Julia Dybowska chudnie w oczach. Fani biją na alarm

Na co dzień mieszkająca w Wielkiej Brytanii celebrytka, od kilku dni przebywa w Warszawie. Jak zwykle dzieli się z obserwatorami każdym krokiem – pochwaliła się m.in. wizytą w klinice medycyny estetycznej. Każdy jej post wywołuje natychmiastową reakcję followersów.

Niestety, komentarze nie zawsze są pozytywne. Od lat wygląd 35-latki budzi poważne obawy o jej zdrowie. Celebrytka nie ukrywa wychudzonego ciała, wręcz przeciwnie – chętnie pozuje w skąpych strojach, eksponując wystające kości i stosując triki optyczne, by wydawać się jeszcze szczuplejszą.

Zaniepokojeni internauci nie milczą. Wskazują, że taki wizerunek jest szkodliwy dla młodych odbiorców. Pytają również wprost, czy w otoczeniu Julii Dybowskiej nie ma nikogo, kto mógłby zainterweniować i jej pomóc.

Gdzie twoja rodzina? Gdzie twoi przyjaciele, żeby ci pomóc;

Julcia źle już wyglądasz na twarzy. Proszę, błagam poproś o pomoc;

Ludzie pomóżcie tej biednej kobiecie ! Oby tylko nie było za późno;

Julio, piękna z pani kobieta tylko proszę zadbać o zdrowie i pójść po pomoc;

Więcej przyklaskiwania i chwalenia, jak Pani ładnie wygląda, to niedługo już nie będziemy mogli oglądać jej profilu z wiadomych przyczyn - można przeczytać w komentarzach.

Bohaterka zamieszania kompletnie ignoruje głosy troski. Zamiast tego z przyjemnością wchodzi w interakcje z użytkownikami, którzy zachwycają się jej wyglądem, chętnie odpowiadając na komplementy i zostawiając pod nimi polubienia.

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Julia Dybowska