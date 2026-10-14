Eurowizja Junior 2026: wielkie show Wiktora Sasa. Na scenie wesprą go mistrzynie Polski i świata

Wiktora Sas jedzie na Maltę. Znamy kulisy jego występu na Eurowizji Junior

Przygotowania do wielkiego finału Eurowizji Junior 2026 idą pełną parą, a polski reprezentant, Wiktor Sas, jest już na ostatniej prostej przed najważniejszym występem. Właśnie poznaliśmy szczegóły show, które zaprezentuje na Malcie. Na scenie nie będzie sam – wspierać go będzie imponujący zespół tancerek, a za reżyserię i choreografię odpowiadają doświadczeni twórcy.

Jak zapowiada Telewizja Polska, występ ma być nowoczesny i pełen symboliki. Co ważne, sam Wiktor od początku był mocno zaangażowany w jego tworzenie, dzięki czemu ma on w pełni oddawać jego artystyczną wrażliwość.

Mistrzowski skład na eurowizyjnej scenie. Kim są tancerki?

U boku Wiktora na eurowizyjnej scenie zobaczymy cztery niezwykle utalentowane tancerki: Wiktorię Wiśniewską, Kaję Ilską, Alicję Chmiel i Kamilę Surynt. Dziewczyny zostały wyłonione podczas ogólnopolskiego castingu, na który spłynęła ogromna liczba zgłoszeń. Każda z nich, mimo młodego wieku, ma już na koncie imponujące sukcesy.

Wiktoria Wiśniewska tańczy od czwartego roku życia i jest wielokrotną Mistrzynią Polski i Świata IDO. Widzowie mogą ją kojarzyć z programu „You Can Dance – Nowa Generacja”, gdzie dotarła do finału. Kaja Ilska to z kolei Mistrzyni Polski w hip-hopie oraz Mistrzyni Świata i Wicemistrzyni Europy IDO. Alicja Chmiel ma już doświadczenie na eurowizyjnej scenie – w 2024 roku też reprezentowała Polskę jako tancerka. Jest też Wicemistrzynią Europy. Ostatnia z tancerek, Kamila Surynt, to Mistrzyni Polski i Świata, która wraz z zespołem zdobyła Wicemistrzostwo Europy.

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"To nasze wspólne dzieło". Oto choreograf i reżyser

Za choreografię do występu odpowiada Tomek Prządka, a za reżyserię Tomasz Motyl. Jak podkreśla choreograf, poziom tancerzy w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie, co utrudniało wybór. Ostatecznie, postawiono na rówieśniczki Wiktora, które nie tylko świetnie tańczą, ale też doskonale pasują do koncepcji występu.

- Poziom młodych tancerzy w Polsce jest naprawdę niesamowity. Zgłoszeń było bardzo dużo i były bardzo różnorodne. Finalnie wybraliśmy cztery dziewczyny, które są nie tylko świetnymi tancerkami, ale też rówieśniczkami Wiktora – mówi Tomek Prządka. - To przede wszystkim będzie widowisko bardzo świeże, bardzo nowoczesne i symboliczne, a jednocześnie w pełni kompatybilne z muzyką Wiktora. Na wielu etapach konsultowaliśmy wszystko z Wiktorem, dlatego jest to nasze wspólne dzieło. Mam nadzieję, że będzie bardzo tożsame z nim samym – dodał choreograf.

Warto dodać, że reżyser występu, Tomasz Motyl, był głównym reżyserem Eurowizji Junior w latach 2019 (w Gliwicach), 2020 (w Warszawie) i 2022 (w Erywaniu).

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Eurowizja Junior 2026. Kiedy występ Polaka?

Przygotowania dobiegają końca, a całe widowisko jest już gotowe w około 95 procentach. Ekipa dopina ostatnie szczegóły, by występ z piosenką „Gravity” wypadł perfekcyjnie. Wielki finał Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2026 odbędzie się już 24 października w Ta’ Qali na Malcie.

Transmisję z wydarzenia będzie można oglądać na antenie TVP2 od godziny 21:00.

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