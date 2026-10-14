Trener David Olehla unikał spojrzenia na dekolt Sabiny Jaksovej. Nagranie z wywiadu podbija internet

Wywiad z Sabiną Jaksovą. David Olehla walczył o utrzymanie wzroku

Szkoleniowiec drugoligowej czeskiej ekipy FK Viagem Ústí nad Labem zmierzył się z wyjątkowo kłopotliwym wyzwaniem w trakcie spotkania z mediami. Rozmawiając z telewizyjną reporterką, Sabiną Jaksovą, David Olehla musiał wykazać się żelazną dyscypliną. Głównym powodem zamieszania była odważna kreacja dziennikarki, która założyła na siebie biały garnitur i brązowy top z mocnym wycięciem, który odsłaniał znacznie więcej, niż ukrywał.

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Wyraźnie zdezorientowany trener za wszelką cenę usiłował utrzymać wizerunek profesjonalisty. Mężczyzna celowo uciekał oczami na boki, wpatrywał się w dal lub w podłogę, aby przypadkowo nie zerknąć na kłopotliwy dekolt rozmówczyni. Niestety, jego rosnące starania przyniosły odwrotny skutek, a widzowie bez problemu dostrzegli to ogromne zmieszanie. Wideo przedstawiające całą sytuację błyskawicznie obiegło cały świat jako wiral.

Chamem o VAR aqui também para ver se olhou ou não olhou !! O homem estava a lutar pela vida 🤣🤣🤣🤣 https://t.co/J1Gm003lyQ— Saraivix (@saraivix) October 11, 2026

Komentarze internautów po wywiadzie. Sabina Jaksova o pracy w mediach

Krótki materiał wideo momentalnie wywołał lawinę reakcji na różnych platformach internetowych. Użytkownicy w humorystyczny sposób zaczęli chwalić trenera za wybitne opanowanie, pozostawiając pod filmem mnóstwo prześmiewczych wpisów.

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Zadzwońcie po VAR, żeby sprawdzić, czy spojrzał, czy nie! Gość walczył o życie - uważa jeden z internautów. Godny podziwu wysiłek wojownika! - dodał drugi. Przynieście piwo dla tego człowieka, który NIE uległ prowokacji - skomentował kolejny.

Kobieta, która wywołała tak duże zamieszanie w trakcie wywiadu, zgromadziła na swoim instagramowym profilu ponad 41 tysięcy stałych widzów. Sabina Jaksova stawia dopiero pierwsze kroki jako dziennikarka sportowa, a ofertę z mediów przyjęła z dużym zaskoczeniem, traktując ją jako drogę do zdobycia nowych umiejętności. Lokalna prasa postanowiła zapytać reporterkę o kwestię dobierania garderoby do wykonywanego zawodu, na co ta udzieliła bardzo konkretnej odpowiedzi.

Zdecydowanie mam swoje granice. Chcę czuć się naturalnie i komfortowo. Staram się podchodzić do ubioru i tematów z dystansem, ale gdyby coś przekroczyło granicę, powiedziałabym o tym - wyjaśniła.