Ten jeden składnik sprawi, że ręczniki będą jak nowe. Zawsze miękkie i puszyste

Spis treści Sposób na pranie ręczników od Krysi. Nawet wieloletnie ręczniki odzyskają miękkość

Pranie ręczników to wyzwanie. Wysoka temperatura niszczy włókna, pozbawiając materiał puszystości. Płyny do płukania oblepiają tkaniny, sprawiając, że stają się one mniej chłonne i szybciej ulegają zniszczeniu. Istnieje jednak domowy trik, który pozwala przywrócić ręcznikom dawny blask i hotelową miękkość, nawet jeśli są już używane od dłuższego czasu.

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Sposób na pranie ręczników od Krysi. Nawet wieloletnie ręczniki odzyskają miękkość

Ręczniki wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Oprócz osuszania skóry pełnią też funkcję higieniczną, dlatego muszą być wyprane w minimum 40 stopniach Celsjusza. Wysoka temperatura i silne detergenty zabijają bakterie, ale jednocześnie niszczą strukturę włókien, powodując ich sztywnienie. Płyny do płukania, wbrew obietnicom producentów, pokrywają tkaniny warstwą wosku. Początkowo daje to złudne uczucie miękkości, ale ostatecznie obniża chłonność ręcznika i sprzyja namnażaniu się drobnoustrojów oraz powstawaniu przykrego zapachu.

Specjaliści i internauci zalecają stosowanie domowych sposobów jako dodatku do klasycznych środków piorących. Nie należy z nich całkowicie rezygnować, ponieważ tylko detergent jest w stanie usunąć zabrudzenia. Domowe dodatki mają jedynie wspomóc proces prania. Warto zrezygnować z płynów do płukania, które w dłuższej perspektywie szkodzą ręcznikom. Ich miejsce mogą zająć naturalne środki, które sprawią, że materiał pozostanie miękki i pachnący.

Skutecznym zamiennikiem płynu do płukania jest kwasek cytrynowy. Dodanie jednego opakowania bezpośrednio do bębna pralki pozwala przywrócić starym ręcznikom puszystość i poprawić ich chłonność. Kwasek, podobnie jak ocet, zmiękcza wodę, neutralizując jony wapnia i magnezu. To właśnie te minerały osadzają się we włóknach, powodując ich szorstkość. Kwasek cytrynowy zapobiega powstawaniu twardej powłoki na materiale, wykazuje działanie antybakteryjne i wzmacnia skuteczność detergentów.