Pokłóciła się z mężem w programie. O co Roxie i Kevin kłócą się w domu?

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są aktualnie jedną z najbardziej gorących par polskiego show-biznesu. Ujawnieniu ich relacji towarzyszyły wielkie emocje. Zakochani udowodnili, że nie było to zwykłe zauroczenie, a ci, którzy nie dawali im szans, nie mieli racji. Niedawno, bo w sierpniu, para świętowała drugą rocznicę ślubu kościelnego. Po roku zdecydowali się nawet na odnowienie przysięgi!

Roxie pokłóciła się z mężem w programie

Kevin, mimo że odpowiada za biznesy sławnej żony, rzadko pojawia się z nią na ściankach czy tym bardziej udziela wspólnych wywiadów. Małżonkowie przyjęli jednak zaproszenie ze strony telewizji Polsat i pojawili razem w nowym show muzycznym "Hitster". Podczas realizacji odcinka między Roksaną a Kevinem doszło do zabawnego spięcia, które w komunikatach prasowych przedstawiono jako wielką aferę małżeństwa. Roxie w rozmowie z serwisem ESKA.pl odniosła się do tych rewelacji. Zapytana, o co naprawdę kłóci się z mężem, zaskoczyła wyznaniem.

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O to Roxie kłóci się z mężem!

Roxie Węgiel nie kryła rozbawienia całą sytuacją. Zapytana, o co naprawdę kłóci się z mężem, zapewniła, że o nic.

O nic! Serio! My się w ogóle nie kłócimy i to jest hit, że ludzie zinterpretowali tak jakąś taką randomową akcję – zapewniła w rozmowie z serwisem ESKA.pl.

W przeszłości, jak dodała ze śmiechem, bywało jednak różnie.

Tak, skomentowałam: "Ale drama" czy coś takiego. Ale kłótnia! Jakby widzieli naszą prawdziwą kłótnię... Ale dawno się nie pokłóciliśmy – wtrąciła, śmiejąc się.