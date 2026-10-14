Początki kariery Olgi Kleczkowskiej. Przypadkowy casting otworzył jej drzwi do wielkiego świata

Niezwykła przygoda Olgi Kleczkowskiej z mediami rozpoczęła się w 2019 roku, kiedy 18-letnia wówczas dziewczyna postanowiła wziąć udział w eliminacjach do 8. edycji programu "Top Model". Pochodząca z Bełchatowa nastolatka, uczęszczająca wówczas do liceum plastycznego w Radomiu, trafiła na przesłuchania niemal całkowicie przez przypadek. Chciała towarzyszyć koleżance oraz sprawdzić swoje możliwości przed profesjonalnymi jurorami.

Przed obiektywem okazała się niezwykle utalentowana i szybko zyskała uznanie w oczach ekspertów. W programie emitowanym przez stację TVN radziła sobie znakomicie z kolejnymi wyzwaniami modowymi, co doprowadziło ją do samego finału show. Ostatecznie Olga Kleczkowska zajęła drugie miejsce, zdobywając ogromną sympatię widzów w całej Polsce i otwierając sobie drogę do świata mediów.

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Za co fani pokochali Olgę Kleczkowską. Hipnotyzująca uroda i artystyczna dusza

Publiczność oraz jurorzy zachwycili się uczestniczką ze względu na jej niebanalną urodę oraz artystyczną wrażliwość. Od pierwszych odcinków zwracała uwagę fotogenicznością, charyzmą oraz unikalną aurą pasującą do świata wysokiej mody.

Widzowie pokochali Olgę za naturalność oraz konsekwencję w dążeniu do celu. Jej występy podczas sesji zdjęciowych oraz pokazów mody były oceniane bardzo wysoko. Doceniono między innymi jej pracę na planie teledysku do piosenki "Punk Fu" w wykonaniu Darii Zawiałow, gdzie młoda modelka poradziła sobie najlepiej ze wszystkich uczestników i otrzymała wyjątkowe wyróżnienie od wokalistki.

Czym obecnie zajmuje się Olga Kleczkowska? Odbiegła od klasycznego modelingu na rzecz sztuki

Choć po zakończeniu formatu telewizyjnego wróżono jej spektakularną karierę na światowych wybiegach, Olga Kleczkowska postanowiła zmodyfikować swoje plany życiowe. Z czasem przestała traktować tradycyjny wybiegowy modeling jako swój główny cel zawodowy, stawiając na wolność ekspresji i inne dziedziny twórcze.

Obecnie odnajduje się w roli profesjonalnej tatuażystki oraz popularnej twórczyni internetowej. Swoje zdolności plastyczne wykorzystuje do projektowania autorskich wzorów, które zdobią ciała klientów. To właśnie tatuowanie stanowi dziś główny obszar jej aktywności zawodowej. Równolegle rozwija swoją obecność w mediach społecznościowych, gdzie zgromadziła liczne grono odbiorców. Dzieli się tam efektami swojej pracy, przemyśleniami oraz relacjami z codziennego życia. Angażuje się również w niezależne projekty artystyczne, które pozwalają jej realizować nowe pomysły i rozwijać zainteresowania.

Niezwykła metamorfoza Olgi Kleczkowskiej. Zmiana wyglądu i dojrzałe podejście do swojego ciała

Wygląd znanej z telewizyjnego show finalistki przeszedł na przestrzeni lat gigantyczną metamorfozę. Podczas udziału w programie zapamiętano ją jako bardzo drobną nastolatkę o ciemnych włosach z prostą grzywką. Z biegiem czasu Olga Kleczkowska całkowicie odmieniła swój wizerunek, stawiając na odważną i unikalną estetykę.

Celebrytka otwarcie opowiedziała w sieci o trudnościach zdrowotnych związanych z zaburzeniami odżywiania, z którymi zmagała się po zakończeniu programu. Zyskała powszechny szacunek fanów za szczerą postawę dotyczącą samoakceptacji. Zmiana sylwetki, w tym przyrost wagi i pełniejsza figura, zbiegły się w czasie z wyraźnym wzrostem pewności siebie oraz poczucia szczęścia.

Zmiany na przestrzeni lat dotyczyły również jej stylu i wyglądu. Charakterystycznym elementem wizerunku stały się liczne tatuaże, które traktuje jako formę wyrażania siebie. Chętnie eksperymentowała także z fryzurami i kolorami włosów, wybierając między innymi odcienie miedziane, rude czy błękitne. Jej znakiem rozpoznawczym jest również piercing, w tym kolczyk w nosie. Całość dopełnia alternatywny styl ubierania się, w którym nie brakuje oryginalnych zestawień i wyrazistego makijażu.