Zatrzymanie w Otwocku. 32-latek celował z wiatrówki w kobietę i kierował groźby

Niebezpieczne zdarzenie na ulicy w Otwocku

Dyżurny policji w Otwocku otrzymał zgłoszenie od wystraszonej kobiety, która poinformowała o incydencie na jednej z miejskich ulic. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że pokrzywdzona szła chodnikiem, gdy z pobliskiej posesji wyszedł ubrany na ciemno mężczyzna. Szedł on bezpośrednio w jej kierunku, po czym wyciągnął przedmiot wyglądający jak broń palna, wycelował w stronę kobiety i zaczął jej grozić. Zaskoczona zgłaszająca zaczęła krzyczeć, co skutecznie spłoszyło napastnika, który uciekł na teren pobliskiej nieruchomości.

Szybka akcja kryminalnych i zatrzymanie 32-latka

Na miejsce natychmiast skierowano otwockich funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Dzięki sprawnym ustaleniom kryminalni szybko wytypowali posesję, na której ukrył się agresywny mężczyzna. Policjanci weszli na teren nieruchomości i zatrzymali 32-letniego mieszkańca Otwocka. Podczas przeszukania mundurowi ujawnili i zabezpieczyli pistolet, który po weryfikacji okazał się wiatrówką. W trakcie czynności procesowych mężczyzna przyznał się, że wyszedł na ulicę z wiatrówką i wycelował w przechodzącą kobietę, jednak nie potrafił w żaden sposób wyjaśnić swojego zachowania.

Zarzuty i środki zapobiegawcze dla podejrzanego

Zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono zarzut kierowania gróźb karalnych. Prokuratura Rejonowa w Otwocku zastosowała wobec 32-latka środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz bezwzględnego zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej. Za popełnione przestępstwo grozi mu teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policjanci podkreślają, że używanie przedmiotów przypominających broń do zastraszania innych osób wywołuje uzasadniony lęk i poczucie zagrożenia. Takie skrajnie nieodpowiedzialne zachowania w przestrzeni publicznej zawsze spotykają się ze stanowczą reakcją ze strony służb.

Źródło: Policja.pl