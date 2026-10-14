Agresywny uczeń w Bartoszycach. Niespełna 14-latek trafił do schroniska dla nieletnich

Decyzja sądu w sprawie nastolatka z Bartoszyc

We wtorek 13 października 2026 roku Sąd Rodzinny i Nieletnich w Bartoszycach zdecydował o zastosowaniu środka tymczasowego wobec młodego mieszkańca miasta. Niespełna 14-letni uczeń VI klasy szkoły podstawowej został umieszczony w schronisku dla nieletnich na okres 3 miesięcy. Decyzja ta zapadła w związku z dopuszczeniem się przez niego czynów karalnych opisanych w kodeksie karnym oraz kodeksie wykroczeń. W kolejnych etapach postępowania sąd zdecyduje o ewentualnych środkach wychowawczych, leczniczych lub poprawczych wobec 14-latka.

Agresywne zachowania wobec młodszych uczniów

Z ustaleń wynika, że uczeń VI klasy od dłuższego czasu sprawiał problemy i wzbudzał obawy wśród młodszych dzieci. W ostatnim czasie jego agresja nasiliła się, a nastolatek czuł się zupełnie bezkarny. Policja informuje, że chłopiec groził nożem 12-letniej dziewczynce, a innej osobie ubliżał. Innym dzieciom miał grozić ostrzem wyjętym z temperówki, a jednego z kolegów uderzył i podduszał. Takie postępowanie doprowadziło do uznania, że dotychczasowe metody wychowawcze okazały się niewystarczające.

Wcześniejsze interwencje i problemy z prawem

Młody mieszkaniec Bartoszyc był już wcześniej dobrze znany policjantom z powodu licznych interwencji oraz problemów wychowawczych. Pod koniec września 2026 roku nastolatek został zatrzymany w Policyjnej Izbie Dziecka, ponieważ znaleziono przy nim substancje zabronione. Chłopiec miał również na koncie kradzież oraz wcześniejsze sprawy rozpatrywane przez sąd rodzinny. Mimo wcześniejszych zatrzymań uczeń nie zmienił swojego nagannego zachowania, co skutkowało koniecznością izolacji w schronisku dla nieletnich.

Źródło: Policja.pl