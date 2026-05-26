Rodzina Łukasza Litewki przerywa milczenie. Poważny konflikt w fundacji zmarłego posła

Śledztwo w sprawie wypadku Łukasza Litewki wciąż trwa

Od fatalnego w skutkach zdarzenia z udziałem lewicowego parlamentarzysty i znanego sosnowieckiego społecznika mijają kolejne tygodnie. Dokładnie dwudziestego trzeciego kwietnia bieżącego roku Łukasz Litewka stracił życie po uderzeniu przez pojazd osobowy w trakcie jazdy na rowerze. Urodzony na początku maja polityk nie doczekał swoich trzydziestych siódmych urodzin.

Niespodziewane odejście szanowanego działacza wywołało w całym kraju falę ogromnego smutku oraz niedowierzania. Niejasne detale tragicznego zdarzenia drogowego błyskawicznie uruchomiły lawinę internetowych domysłów na temat rzekomego celowego działania osób trzecich. Rozprzestrzeniające się błyskawicznie teorie spiskowe jedynie potęgowały cierpienie bliskich zmarłego parlamentarzysty. Ukochana zmarłego przyznała podczas telewizyjnego reportażu interwencyjnego programu „Uwaga”, że sieciowe spekulacje wywołały u niej głęboki wstrząs.

Funkcjonariusze organów ścigania nieustannie weryfikują wszystkie okoliczności śmiertelnego wypadku komunikacyjnego. Najbliżsi zmarłego działacza z Sosnowca muszą obecnie mierzyć się z dodatkowym stresem dotyczącym przyszłości organizacji charytatywnej Team Litewka pomagającej dotychczas ludziom w kryzysach oraz zwierzętom. Krótko po pożegnaniu parlamentarzysty jego współpracownicy deklarowali pełną kontynuację dotychczasowych działań i wzniosłych idei. Zespół zapewniał wówczas publicznie o pełnej transparentności i ścisłej współpracy z krewnymi zmarłego założyciela.

Rodzina Łukasza Litewki publikuje pilny komunikat w sieci

We wtorek w godzinach przedpołudniowych na prowadzonym dotychczas przez polityka koncie w serwisie Facebook pojawił się nowy wpis. Tym razem głos zabrali bezpośrednio krewni zmarłego społecznika i wyrazili w nim ogromne rozgoryczenie zaistniałą sytuacją. Okazuje się, że pomiędzy bliskimi posła a osobami zasiadającymi w zarządzie organizacji charytatywnej narasta bardzo poważny konflikt interesów.

[...] Zależało nam, aby dzieło naszego syna, brata, partnera, przyjaciela - Fundacja Team Litewka - było kontynuowane w niezmienionej formie, z jasno określonymi celami oraz z ludźmi, z którymi na co dzień ją tworzył, ufał i którym my również ufamy. Naszą wolą było dołączenie do Rady Fundacji w taki sposób, by móc mieć realny wpływ na kierunek jej działań i tym samym ochronę dziedzictwa Łukasza. Niestety, nie wszyscy podzielili to zdanie. Część członków Rady zaczęła forsować własne pomysły, stojące w sprzeczności z naszą wolą - napisano w oświadczeniu.

Efektem eskalującego napięcia wokół kierownictwa fundacji jest stanowcza i kategoryczna decyzja rodziny zmarłego. Najbliżsi zapowiedzieli całkowite zaniechanie promocji jakichkolwiek nowych materiałów dotyczących organizacji charytatywnej na oficjalnym profilu społecznika.

