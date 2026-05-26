Jakub Wesołowski pęka z dumy. Pokazał kadr z komunii córki!

Rodzinne życie Jakuba Wesołowskiego i Agnieszki Szczurek

Jakub Wesołowski, znany z ról w produkcjach takich jak "Na Wspólnej", "Ojciec Mateusz", "Czas honoru" czy "Komisarz Alex", od blisko 12 lat jest mężem Agnieszki Szczurek. Ich uroczystość ślubna, która miała miejsce 14 czerwca 2014 roku, odbiła się szerokim echem w mediach. Para powiedziała sobie "tak" w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej, a przyjęcie zorganizowano w Hotelu Brant w Wiązownej, którego aktor był wówczas współwłaścicielem.

Małżeństwo powitało na świecie swoją pierwszą córkę, Różę, w 2016 roku. 8 lat później rodzina ponownie się powiększyła, gdy narodził się Feliks. Szczęśliwi rodzice ogłosili tę nowinę za pośrednictwem mediów społecznościowych, co spotkało się z lawiną gratulacji od internautów.

Aktor na co dzień stara się chronić prywatność swoich pociech, choć czasami dzieli się z fanami fragmentami ich codzienności. W rozmowach z dziennikarzami Wesołowski nie ukrywa, że ojcostwo diametralnie zmieniło jego system wartości i spojrzenie na życie.

Bardzo chciałem zostać tatą i wiedziałem, że to jest dobry moment. Jako młody chłopak bałem się perspektywy posiadania dziecka, myślałem, że stracę niezależność. Ale przyszła taka chwila, że poczułem się na tyle dorosły i silny, żeby wziąć na siebie odpowiedzialność za rodzinę... Bo myśląc o dziecku, myślałem o rodzinie - mówił aktor w rozmowie z Katarzyną Burzyńską.

Związek Agnieszki i Jakuba trwa już 18 lat, co czyni ich jedną z bardziej zgranych par w rodzimym show-biznesie. Małżonkowie skupiają się przede wszystkim na rodzinie, wspólnych wyjazdach i spokojnym życiu poza blaskiem fleszy, chociaż sporadycznie zamieszczają na Instagramie rodzinne fotografie. Ostatnie zdjęcie opublikowali przy okazji ważnego, rodzinnego wydarzenia.

Pierwsza komunia w rodzinie Jakuba Wesołowskiego

Choć Wesołowski rzadko publikuje takie ujęcia, tym razem nie krył ogromnej radości. Na swoim profilu na Instagramie aktor udostępnił fotografię z pierwszej komunii córki, dodając do niej krótki opis.

Nasz Aniołek is official.

Na udostępnionym zdjęciu widać uśmiechniętego aktora, jego żonę ubraną w elegancką żółtą sukienkę oraz Różę w tradycyjnej białej albie. Dumny ojciec podczas tej wyjątkowej chwili nie krył uśmiechu.

