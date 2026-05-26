Myjesz tak truskawki? To najgorszy sposób! To, dlatego są wodniste i tracą swoje właściwości

Twoje truskawki po umyciu tracą smak i jędrność? Wszystko przez błąd podczas mycia.

Truskawki należą do najbardziej delikatnych owoców sezonowych, dlatego nawet sposób ich mycia może wpływać na smak i konsystencję. Wiele osób popełnia ten sam błąd - usuwa szypułki przed myciem i wkłada owoce pod mocny strumień zimnej lub ciepłej wody. Choć wydaje się to szybkim i wygodnym rozwiązaniem, może sprawić, że truskawki stracą część swoich walorów. Po oderwaniu szypułki na powierzchni owocu pozostaje niewielki otwór. W czasie mycia woda może łatwiej przedostawać się do wnętrza truskawki. Efekt bywa zauważalny niemal od razu - owoce stają się bardziej miękkie, tracą swoją naturalną jędrność i mogą sprawiać wrażenie wodnistych. Dodatkowo nadmierny kontakt z wodą może osłabić ich aromat i intensywność smaku. Dlatego nigdy nie odrywaj szypułek przed myciem truskawek! To jednak niejedyny błąd, jaki zapewne popełniasz podczas ich mycia. Sprawdź, czego unikać, aby cieszyć się wyjątkowym smakiem truskawek.

Myj tak truskawki, a już nigdy nie będą wodniste

Wiele osób sądzi, że płukanie truskawek pod strumieniem wody, to doskonały sposób na ich oczyszczenie. Prawda jednak jest taka, że mocny strumień wody może uszkadzać delikatną strukturę owoców, zwłaszcza jeśli są bardzo dojrzałe. Ciepła woda także nie jest najlepszym rozwiązaniem - może przyspieszać utratę świeżości i wpływać na strukturę miąższu. Jak więc robić to prawidłowo? Najlepiej pozostawić szypułki na miejscu i zastosować krótką i delikatną kąpiel w chłodnej wodzie. Można umieścić je na sitku lub zanurzyć na chwilę w misce z wodą, a następnie ostrożnie osuszyć papierowym ręcznikiem albo pozostawić do wyschnięcia. Zielone końcówki warto usunąć dopiero tuż przed jedzeniem lub wykorzystaniem owoców do deserów. Należy także pamiętać, aby nie myć truskawek od razu i nie wkładać ich do lodówki. Truskawki najlepiej umyć tuż przed podaniem.

To niewielka zmiana nawyku, jednak różnicę zauważycie od razu. Dzięki odpowiedniemu myciu truskawki zachowują swoją naturalną słodycz, aromat i soczystość - dokładnie to, za co najbardziej je cenimy.

