Marta Nawrocka reaguje na finałowy występ Alicji Szemplińskiej. Zaskakujący wpis w środku nocy

Różnica w ocenach na Eurowizji. Alicja Szemplińska podzieliła jurorów i widzów

Ostateczna pozycja naszej reprezentantki wynikała z ogromnego kontrastu pomiędzy werdyktem profesjonalistów oraz opinią przed telewizorami. Zasiadający w komisjach znawcy bardzo docenili utwór „Pray” i obdarowali artystkę 133 punktami. Głosująca publiczność podeszła do propozycji ze zdecydowanie mniejszym entuzjazmem, dorzucając zaledwie 17 punktów. Zsumowanie obu składowych przyniosło ostatecznie 150 punktów, co przełożyło się na dwunastą lokatę Alicji Szemplińskiej w końcowej klasyfikacji.

Fani muzycznego wydarzenia zdecydowanie liczyli na znacznie wyższe noty. Alicja Szemplińska od wczesnego etapu rywalizacji uchodziła za niezwykle utalentowaną uczestniczkę, a austriacki pokaz całkowicie uwiarygodnił te przypuszczenia. Piosenkarka zaprezentowała się jako osiemnasta uczestniczka, śpiewając swój przebój mocnym wokalem w połączeniu z intrygującym układem. W mediach społecznościowych festiwalu zaroiło się od pozytywnych wpisów, gdzie komentujący nazywali ten występ najdoskonalszym momentem całego wieczoru i głośno prosili o wsparcie. Głosujący przed telewizorami zignorowali jednak te zachęty.

22

Reakcja na dwunaste miejsce. Marta Nawrocka zwróciła się do artystki

Rozstrzygnięcie plebiscytu wywołało natychmiastową mobilizację wśród polskich zwolenników piosenkarki. Internetowe wpisy zamieszczane zarówno na osobistym profilu wokalistki, jak i na profilach związanych z wydarzeniem nie pozostawiały żadnych złudzeń, ponieważ obserwatorzy masowo nazywali przyznaną lokatę niezwykle krzywdzącą i zupełnie nieadekwatną do zaprezentowanego talentu.

Nie przegap: Marta Nawrocka na Eurowizji 2026? Wygląd reprezentantki Chorwacji zaskoczy Polaków

Ciepłe słowa kierowali do wokalistki nie tylko zwykli użytkownicy platform społecznościowych, gdyż pierwsza dama również śledziła muzyczną rywalizację. Marta Nawrocka udostępniła krótki wpis na swoim koncie na Instagramie około godziny pierwszej w nocy, adresując go bezpośrednio do młodej piosenkarki.

Sonda Czy lubisz oglądać Eurowizję? Tak - oglądam preselekcje i konkurs Tak - oglądam tylko konkurs Zależy od konkursu Nie oglądam wcale Nie oglądam z powodu bojkotu Nie mam zdania

Gratulacje, Alicja! Jesteśmy z ciebie dumni

Taką wiadomość zamieściła żona prezydenta w popularnym serwisie. Marta Nawrocka jasno dała do zrozumienia, że suche statystyki nie oddają rzeczywistości. Polscy widzowie z ogromnym podziwem obserwowali talent rodaczki i docenili jej wysiłek bez względu na to, w którym miejscu zestawienia ostatecznie wylądowała.