Céline Dion wraca do Europy? Padły konkretne daty koncertów, fani czekają na szczegóły

Céline Dion rozpoczęła karierę jako młoda dziewczyna w ojczystej Kanadzie. Po fali pierwszych sukcesów podbiła światową scenę muzyczną w latach 90., a na każdym kontynencie tysiące fanów znają wykonywany przez nią utwór "My heart will go on" z oscarowego "Titanica". Aktualnie 57-letnia artystka cierpi na chorobę i rzadko udziela się publicznie. Fani oczekujący koncertów po naszej stronie oceanu mogą się ich doczekać jeszcze w tym roku.

Céline Dion przerwała karierę przez chorobę. Rzadko pojawia się publicznie

Pod koniec 2022 roku ceniona kanadyjska piosenkarka ogłosiła, że zdiagnozowano u niej zespół sztywnego człowieka (SPS). To rzadka i nieuleczalna choroba neurologiczna, która powoduje bolesne sztywnienie mięśni i utrudnia codzienne funkcjonowanie. Zaplanowane koncerty Céline Dion zostały odwołane lub w najlepszym wypadku - bezterminowo zawieszone. Artystka nie zagrała między innymi planowanego wydarzenia w Krakowie. Za sprawą rehabilitacji od 2024 roku zaczęła ponownie pojawiać się publicznie, ale jej działalność jest póki co ograniczona.

Artystka wystąpiła na igrzyskach, Eurowizję ominęła

Wielki powrót na scenę nastąpił w Paryżu. Céline Dion wystąpiła na otwarciu Letnich Igrzysk Olimpijskich 2024, prezentując utwór z repertuaru Edith Piaf, "Hymne à l'amour". Wydała również film dokumentalnych "I Am: Céline Dion", w którym opowiedziała o swojej karierze i zmaganiach z chorobą. Nie pojawiła się natomiast osobiście podczas finału Eurowizji 2025 w Bazylei. Jako była zwyciężczyni konkursu dla Szwajcarii przekazała filmowe pozdrowienia w półfinale, a według nieoficjalnych plotek - planowany występ w koncercie finałowym uniemożliwił stan zdrowia. W październiku zaś złożyła internautom życzenia z okazji Święta Dziękczynienia.

Céline Dion - koncerty 2026 w Paryżu. Nieoficjalnie: data, miejsce, bilety, ceny

W ostatnich dniach pojawiły się spekulacje o wznowieniu przez chorą gwiazdę koncertowania. Już wcześniej plotki głosiły, że Céline Dion planuje koncertową rezydencję śladem innych światowych artystów, a na swój cel obrała Paryż. W stolicy Francji ma zagrać serię koncertów wczesną jesienią 2026 roku. Billboardy zawierające tytuły przebojów Dion pojawiły się już na ulicach miasta, a jak podaje "Onet", do sieci przedostał się kalendarz przedstawiony pracownikom jednej z aren w Paryżu.

Koncerty Céline Dion mają się odbyć 12, 16, 19, 23, 26 i 30 września oraz 3, 7, 10 i 14 października br. Ich miejscem będzie hala Paris La Défense Arena w zachodniej części miasta. Oficjalne ogłoszenie wydarzeń może nastąpić już w najbliższych dniach. Wtedy też poznamy szczegóły biletów, których do sprzedaży może trafić nawet 400 tysięcy. Trudno przewidzieć ceny w związku z wyjątkową sytuacją zdrowotną Céline Dion. Komentujący przypominają, że ceny wejściówek na koncerty Adele w ramach jej rezydencji w Monachium przed przerwą w występach rozpoczynały się od progu 75 euro.

