Ikona Eurowizji wystąpiła w kultowym Mam Talent. Juror od razu go rozpoznał

Sunstroke Project - co o nich wiemy?

Sunstroke Project to mołdawski zespół muzyczny, który na stałe wpisał się w historię europejskiej muzyki tanecznej i popkultury dzięki swoim niezwykle energetycznym występom na Konkursie Piosenki Eurowizji. Formacja zyskała status legendy internetu w 2010 roku, kiedy to ich występ z utworem „Run Away” dał początek globalnemu fenomenowi znanemu jako „Epic Sax Guy” - memowi z saksofonistą w roli głównej, który do dziś generuje miliony wyświetleń. Grupa udowodniła jednak, że nie jest tylko „gwiazdą jednego mema”, wracając do konkursu w 2017 roku i zdobywając dla Mołdawii najwyższe w historii, trzecie miejsce z przebojem „Hey Mamma!”.

Ich styl to rozpoznawalna mieszanka nowoczesnego electro-house’u z żywym brzmieniem instrumentów, co w połączeniu z charyzmą sceniczną sprawia, że są jedną z najbardziej wyrazistych grup eksportowych swojego kraju.

W skład zespołu wchodzą obecnie::

Sergei Yalovitsky (wokal)

oraz Sergey Stepanov (saksofon).

Epic Sax Guy podbija kolejny kraj

W najnowszej edycji British Got Talent (odpowiednik polskiego Mam Talent) pojawił się nietypowy uczestnik. Okazał się nim... właśnie Epic Sax Guy. Nikt się jednak nie spodziewał, jak to dalej się potoczy. Początkowo Alesha Dixon i Simon Cowell szybko nacisnęli czerwone "X", aby muzyk przerwał swój występ. Nikt się jednak nie spodziewał reakcji influencera KSI. Okazało się, że jakiś czas temu w swoich mediach społecznościowych nagrał filmik jak bawi się w "Epic Sax Guy'a".

- Nie znacie go? - krzyczał influencer.

Co ciekawe, KSI złożył obietnicę.

- Jeżeli awansuje do kolejnej rundy, zagram z nim na scenie jego numer - zadeklarował się KSI.

Epix Sax Guy to potwierdził. Choć niektórzy nie byli przekonani co do jego występu, a przez entuzjazm influencera KSI postanowili jemu dać 4 razy tak.