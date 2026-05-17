Lech Poznań mistrzem Polski. Jakie ma szanse w kwalifikacjach Ligi Mistrzów?

Mistrzostwo Polski Lecha Poznań: celebracja i przyszłość

Lechici świętowali zdobycie mistrzostwa Polski w sobotni wieczór na stadionie Radomiaka, kontynuując celebrację z kibicami w środku nocy na parkingu autostradowym między Warszawą a Łodzią. Autokar z piłkarzami dotarł do Poznania nad ranem, a przed drużyną jeszcze ostatni ligowy mecz z Wisłą Płock oraz oficjalna feta mistrzowska, po której nastąpi czas na zasłużone urlopy. Kolejorz zapewnił sobie dziesiąty tytuł w historii klubu, co stanowi znaczące osiągnięcie i podstawę do dalszych ambicji.

Po okresie odpoczynku, przed mistrzami Polski stoją nowe wyzwania, a najważniejszym z nich są kwalifikacje Ligi Mistrzów, które drużyna rozpocznie od drugiej rundy eliminacyjnej. Sezon zasadniczy Ekstraklasy dobiega końca, lecz w kalendarzu Lecha Poznań już rysują się perspektywy międzynarodowych zmagań. Klub koncentruje się na przygotowaniach do walki o udział w najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych w Europie, co wymaga odpowiedniego planowania i wzmocnień.

Jakie szanse Lecha Poznań na awans do Ligi Mistrzów?

Trener Niels Frederiksen wyraził optymizm co do perspektyw Lecha w nadchodzących kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Podkreślił, że klub i piłkarze mają przed sobą interesującą drogę, z nieco lepszym rozstawieniem w porównaniu do poprzedniego sezonu, co może przełożyć się na większe szanse na awans. Pomimo lepszego rozstawienia, Frederiksen zaznaczył, że droga do fazy grupowej będzie długa i pełna trudnych spotkań, co wymaga pełnej koncentracji.

Duński szkoleniowiec dodał, że każdy marzy o występie w Lidze Mistrzów, a Lechowi Poznań nigdy dotąd nie udało się osiągnąć tego celu. Gra w najlepszych rozgrywkach klubowych w Europie jest niezwykle atrakcyjna dla wszystkich zaangażowanych – od kibiców, przez piłkarzy i klub, po trenerów.

"Przed nami ciekawa perspektywa, zarówno dla klubu, jak i piłkarzy. Znów zagramy w kwalifikacjach Champions League i będziemy nieco lepiej rozstawieni niż w poprzednim sezonie. A co za tym idzie, te szanse będą nieco większe. Natomiast nie znaczy to, że będzie łatwiej. To jest jednak długa droga, wiele trudnych spotkań" – mówił krótko po spotkaniu w Radomiu Frederiksen.

"Bez wątpienia to jest coś bardzo atrakcyjnego zagrać w najlepszych rozgrywkach klubowych w Europie – zarówno dla kibiców, piłkarzy, klubu, ale i też trenerów" – podkreślił.

Potencjalni rywale Lecha w kwalifikacjach Ligi Mistrzów

Chociaż wielu mistrzów krajowych nie zostało jeszcze wyłonionych, lista potencjalnych rywali Lecha Poznań w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów zawiera już kilka znanych nazw. Wśród nich znajdują się drużyny takie jak Aarhus (Dania), FC Thun (Szwajcaria), Mjallby (Szwecja), Vikingur Reykjavik (Islandia), Kajrat Ałmaty (Kazachstan) oraz CS Universitatea Craiova (Rumunia). Analiza potencjalnych przeciwników jest kluczowym elementem przygotowań do trudnych eliminacji.

Dalsza część listy obejmuje Ryga FC (Łotwa), KI Klaksvik (Wyspy Owcze), The New Saints (Walia), Flora Tallinn (Estonia), Larne (Irlandia Północna) oraz Petrocub (Mołdawia). Mistrz Polski ma znaczną szansę na bycie rozstawionym w każdej rundzie eliminacyjnej, co teoretycznie ułatwia drogę do fazy grupowej. Dobrze przeprowadzone losowanie może mieć istotne znaczenie dla sukcesu Kolejorza w tych prestiżowych rozgrywkach.

Piotr Rutkowski o marzeniach i strategii Lecha Poznań

Prezes Lecha Poznań, Piotr Rutkowski, również podkreślił, że awans do Ligi Mistrzów jest wielkim marzeniem i ambicją klubu, choć w przeszłości wielokrotnie musiał godzić się z niepowodzeniami. Przyznał, że zespół zdobył "duże doświadczenie w odpadaniu" i "nabył umiejętność przegrywania", co miało służyć późniejszym wygranym i ostatecznemu awansowi. Rutkowski wierzy, że zdobyte doświadczenie w eliminacjach Ligi Mistrzów przekuje się w przyszły sukces.

Wcześniej krytykowany przez kibiców, Rutkowski zaznaczył, że klub obrał inną strategię w latach 2019/2020, co doprowadziło do regularnego zdobywania mistrzostw kraju i gry w fazach ligowych europejskich pucharów. Podkreślił, że obrona mistrzostwa nie była przypadkiem, a trzeci tytuł w ciągu pięciu lat świadczy o stabilności i jakości zespołu. Władze Lecha nie boją się inwestować w transfery powyżej miliona euro, co świadczy o nowym podejściu do budowania silnej drużyny.

"Na pewno trzeba mieć trochę szczęścia w losowaniu. Naszą ambicją, marzeniem jest, żeby w końcu awansować do tej Ligi Mistrzów. Nie udało nam się wiele razy – zdobyliśmy duże doświadczenie w odpadaniu w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Nabyliśmy tę umiejętność przegrywania meczów, ale po to, by później je wygrywać, co pozwoli nam awansować do Ligi Mistrzów" – przyznał po zdobyciu 10. tytułu w historii klubu.

"Obroniliśmy mistrzostwo i to nie jest przypadek. Jest to nasze trzecie mistrzostwo wywalczone w ciągu pięciu lat, ale tak naprawdę to wszystko zaczęło się w 2019, czy 2020, kiedy to obraliśmy zupełnie inną drogę i inną strategię. Trzeba trochę się nacierpieć, żeby zdobyć tytuł mistrza Polski. Nie miałem jakichś chwil zwątpienia w tym sezonie, były może po prostu trudne momenty. Od początku mieliśmy jednak natomiast niesamowitą jakość w drużynie i to było naszym dużym atutem" – podsumował sternik Lecha.

Kadra Lecha Poznań: wygasające kontrakty i transfery

Choć piłkarze Lecha Poznań mogą już myśleć o urlopach, przed władzami klubu intensywny czas rozmów, negocjacji i poszukiwania wzmocnień do zespołu. Niepewna pozostaje przyszłość duńskiego szkoleniowca Nielsa Frederiksena, któremu wkrótce wygaśnie kontrakt, co stanowi kluczową kwestię do rozwiązania w nadchodzących tygodniach. Klub musi podjąć strategiczne decyzje dotyczące zarówno trenera, jak i składu drużyny, aby utrzymać wysoki poziom sportowy.

Kwestie kadrowe obejmują również status wypożyczonych zawodników: Luis Palma, Taofeek Ismaheel i Timothy Ouma, których umowy kończą się w czerwcu tego roku. Dodatkowo, utalentowani Bartosz Mrozek i Antoni Kozubal mogą zainteresować zagraniczne kluby, co stawia zarząd Lecha przed wyzwaniem utrzymania kluczowych graczy lub znalezienia odpowiednich zastępców. Intensywne negocjacje i analiza rynku transferowego są priorytetem dla stabilności i rozwoju klubu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.