Amanda Peet zmagała się z nowotworem piersi. W tym samym czasie pożegnała oboje rodziców

Amanda Peet ujawnia prawdę o chorobie. Gwiazda filmu "Jak ugryźć 10 milionów" napisała esej

Zanim hollywoodzka artystka trafiła na ekrany, planowała zupełnie inną przyszłość. Amanda Peet studiowała historię na nowojorskim Columbia University, gdzie jeden z profesorów zachęcił ją do spróbowania sił w studenckim teatrze. Po uzyskaniu dyplomu doskonaliła swój rzemieślniczy warsztat pod okiem cenionej pedagożki i aktorki Uty Hagen.

Jej pierwsze zawodowe kroki obejmowały występy na deskach teatralnych oraz gościnne udziały w telewizyjnych formatach. Przełomem w jej dorobku okazały się jednak duże produkcje z przełomu wieków. Ogromną popularność przyniósł jej występ u boku Bruce'a Willisa oraz Matthew Perry'ego w komedii kryminalnej "Jak ugryźć 10 milionów". Obecnie można ją również oglądać w nowym serialu zatytułowanym "Znajomi i sąsiedzi".

Na co dzień Amanda Peet wyjątkowo mocno chroni swoją sferę prywatną. Ostatnio zrobiła jednak wyjątek i podzieliła się tragicznymi wydarzeniami z minionych miesięcy. Na łamach magazynu "The New Yorker" opublikowała poruszający esej, w którym wyznała, że zachorowała na raka piersi w czasie, gdy oboje jej rodzice umierali.

Diagnoza nowotworowa Amandy Peet i nagła śmierć ojca aktorki

Z racji przynależności do grupy wysokiego ryzyka, artystka systematycznie poddawała się profilaktycznym badaniom. W sierpniu ubiegłego roku rutynowa kontrola przybrała jednak niespodziewany obrót. Jak opisała w tekście, lekarka prowadząca zaniepokoiła się obrazem ultrasonograficznym i natychmiast wdrożyła dodatkowe procedury diagnostyczne.

Doktor K. zwykle gawędziła ze mną podczas badania, ale tym razem zachowała milczenie. Powiedziała, że nie podoba jej się coś na USG i chce wykonać biopsję. Po zabiegu powiedziała, że zabierze próbkę do szpitala Cedars-Sinai i osobiście dostarczy ją na oddział patologii. Wtedy zrozumiałam – napisała Peet.

Ostatecznie w piersi gwiazdy zlokalizowano niewielkiego guza, co wymusiło przeprowadzenie testów określających dokładne stadium choroby. W tym samym czasie jej matka i ojciec przebywali w dwóch różnych placówkach opiekuńczych na przeciwległych końcach Stanów Zjednoczonych. Amanda Peet, czekając na medyczne werdykty, natychmiast poleciała do umierającego ojca, jednak mężczyzna zmarł w sposób nagły, zanim zdążyła się z nim pożegnać. Sytuacja ta wywołała u niej potężny szok i wewnętrzne rozdarcie.

Powinnam była wspominać zmarłego rodzica, a tymczasem zamartwiałam się własnym zdrowiem. Gdy jednak ciało mojego ojca zostało wywiezione z jego ostatniego miejsca pobytu, mogłam znów panikować z powodu diagnozy nowotworowej, jaką otrzymałam krótko przed tym zdarzeniem - wspominała.

Amanda Peet pokonała raka piersi. W trakcie leczenia pochowała matkę chorą na Parkinsona

W tamtym tragicznym okresie matka gwiazdy od dawna zmagała się z zaawansowanym stadium choroby Parkinsona. Ze względu na krytyczny stan kobiety, Amanda Peet zataiła przed nią informacje o śmierci męża oraz o swoich problemach onkologicznych. Niedługo później aktorka odebrała wyniki wskazujące na łagodny charakter zmiany niewymagającej drastycznego leczenia, lecz jej radość trwała bardzo krótko.

Ale po około dziesięciu minutach przypomniałam sobie, że nadal muszę wykonać rezonans magnetyczny i wróciłam do stanu wyjściowego [...] Dokładnego sprawdzenia wymagała też druga pierś, więc miałam przed sobą kolejne dni oczekiwania na wyniki. Zrozumiałam, że diagnozy nowotworowe sączą się w niespiesznym tempie - przyznała.

Dalsza diagnostyka ujawniła niestety obecność drugiego guza. Specjaliści szybko jednak uspokajali pacjentkę, stwierdzając, że nowe ognisko da się wyleczyć przy pomocy zabiegu lumpektomii oraz radioterapii. W obliczu tych informacji, gwiazda postanowiła w końcu wyznać prawdę swojej matce, mimo wątpliwości co do jej pełnej świadomości.

Nie byłam pewna, czy mama wiedziała, że na mnie patrzy, czy po prostu jestem konstelacją interesujących, oderwanych kształtów - dodała aktorka.

Krótko po tym ostatnim pożegnaniu matka artystki zmarła. Po wyczerpującej serii rodzinnych pożegnań i pomyślnie zakończonym leczeniu, na początku bieżącego roku Amanda Peet usłyszała od lekarzy, że jest w pełni wolna od nowotworu.

