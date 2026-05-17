Lech Poznań i jego mistrzowskie finisze. Jak „Kolejorz” zdobywał tytuły w Ekstraklasie?

Lech Poznań: Pierwsze triumfy i dramatyczne finisze

"Kolejorz" zdobył swoje pierwsze mistrzostwo Polski w sezonie 1982/83, mimo zajmowania szóstej pozycji na półmetku rozgrywek. Zespół Lecha Poznań musiał wówczas walczyć o tytuł do ostatniej kolejki z broniącym trofeum Widzewem Łódź oraz Ruchem Chorzów, utrzymując niewielką stratę punktową do lidera, którym był Śląsk Wrocław.

Mimo bolesnej porażki 0:6 z Wisłą Kraków, poznaniacy zapewnili sobie tytuł dzięki kompletowi punktów w ostatnich czterech meczach, wygrywając w Zabrzu 2:0. Rok później, w sezonie 1983/84, Lech ponownie stoczył zaciętą walkę o prymat z Widzewem. Mimo przegranej 0:1 w bezpośrednim starciu na stadionie przy ul. Bułgarskiej, "Kolejorz" okazał się skuteczniejszy na finiszu, zdobywając drugie mistrzostwo i Puchar Polski.

Mistrzostwa „Kolejorza” po sensacyjnych początkach

W sezonie 1989/90 ekipa Lecha, z przyszłymi gwiazdami Andrzejem Juskowiakiem i Mirosławem Trzeciakiem, zaliczyła falstart, zajmując przedostatnie miejsce po sensacyjnej porażce 1:5 z Zawiszą Bydgoszcz. Doświadczony Jerzy Kopa dołączył do sztabu, a zespół szybko zaczął odrabiać straty, wykorzystując specyficzny regulamin nagradzający wysokie zwycięstwa.

Lech Poznań wskoczył na pozycję lidera dopiero po 25. kolejce, rozgramiając Stal Mielec 6:1, z pięcioma bramkami Juskowiaka. Mistrzostwo zostało przypieczętowane w Warszawie po remisie z Legią, a Juskowiak został królem strzelców. Dwa lata później, w sezonie 1991/92, Lech zdobył tytuł na dwie kolejki przed końcem, dysponując silną formacją ofensywną z Podbrożnym, Juskowiakiem i Araszkiewiczem, a Jerzy Podbrożny z 20 golami ponownie wywalczył koronę króla strzelców.

Skandal 1992/93 i mistrzostwo na wakacjach

Sezon 1992/93 przeszedł do historii Ekstraklasy jako jeden z największych skandali, kiedy to w ostatniej kolejce Legia i ŁKS Łódź urządziły festiwale strzeleckie. Obie drużyny miały równą liczbę punktów, a o tytule decydował bilans bramkowy, co budziło poważne wątpliwości dotyczące uczciwości sportowej.

Lech Poznań, po remisie 3:3 z Widzewem, teoretycznie stracił szansę na obronę tytułu, jednak trzy tygodnie później Polski Związek Piłki Nożnej odebrał punkty Legii i ŁKS-owi. Decyzję argumentowano „brakiem ducha sportowej walki”. W efekcie Lech niespodziewanie przesunął się na pozycję lidera, a jego piłkarze dowiedzieli się o mistrzostwie, będąc już na wakacjach. Jerzy Podbrożny ponownie został najlepszym snajperem rozgrywek, zdobywając 25 bramek.

Długie czekanie i powrót na szczyt Ekstraklasy

Na kolejne mistrzostwo Lech Poznań czekał aż 17 lat. Po przekształceniach właścicielskich i problemach finansowych, klub spadł z ówczesnej 1. ligi w 2000 roku, wracając do elity po dwóch sezonach. Połączenie z Amicą Wronki w 2006 roku i objęcie drużyny przez Jacka Zielińskiego, zaowocowało szóstym tytułem w sezonie 2009/10, zdobytym w szczęśliwych okolicznościach.

Mimo ośmiopunktowej straty do Wisły Kraków po rundzie jesiennej, Lech zanotował wiosną serię meczów bez porażki, stopniowo zmniejszając dystans. Kluczowe okazały się dramatyczne wydarzenia przedostatniej kolejki, kiedy to bramka Siergieja Kriwca dla Lecha i samobój Mariusza Jop w derbach Krakowa sprawiły, że "Kolejorz" objął prowadzenie w tabeli. Mistrzostwo zostało przypieczętowane wygraną 2:0 z Zagłębiem Lubin, a Robert Lewandowski, zdobywca drugiej bramki, z 18 golami został królem strzelców.

Strategia i determinacja w drodze po kolejne tytuły

Sezon 2014/15 przyniósł siódme mistrzostwo pod wodzą Macieja Skorży. Po rundzie zasadniczej i podziale punktów, Lech tracił zaledwie jeden punkt do Legii. Kluczowym momentem okazał się pojedynek 31. kolejki, gdzie poznaniacy zrewanżowali się legionistom za porażkę w finale Pucharu Polski, wygrywając na Łazienkowskiej 2:1, co otworzyło im drogę do tytułu.

Legia następnie zremisowała z Lechią Gdańsk, co oznaczało, że podopiecznym Skorży wystarczył zaledwie jeden punkt w ostatnim meczu z Wisłą Kraków. Bezbramkowy remis zapewnił Lechowi siódme mistrzostwo. W sezonie 2021/22, z okazji 100-lecia klubu, Lech Poznań wywalczył ósmy tytuł, pokonując w walce Raków Częstochowa i Pogoń Szczecin, po tym jak Raków zremisował, a następnie przegrał swoje mecze.

Dziesiąty tytuł Lecha: Fenomenalny finisz sezonu

W kolejnym sezonie, po nieudanym 2023/24, drużyna pod wodzą Duńczyka Nielsa Frederiksena niespodziewanie usadowiła się na pozycji lidera już po szóstej kolejce, utrzymując ją do marca. Mimo nierównej formy, z imponującymi zwycięstwami nad Jagiellonią (5:0) czy Legią (5:2), "Kolejorz" przeplatał je porażkami, co spowodowało utratę prowadzenia na rzecz Rakowa, lecz ostatecznie odzyskał mistrzostwo po wygranej z Piastem Gliwice w ostatniej kolejce.

W kończącym się właśnie sezonie, Lech Poznań, pomimo zaangażowania w europejskich pucharach i licznych kontuzji, zdołał odrobić straty po fatalnym początku rundy rewanżowej. Dzięki potknięciom rywali i własnej serii czterech zwycięstw z rzędu, poznaniacy ponownie włączyli się do walki o mistrzostwo. Dziesiąty w historii klubu tytuł przypieczętowali w 33. kolejce, pokonując Radomiaka 3:1 w Radomiu, nie oddając prowadzenia w tabeli od 25. kolejki.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.