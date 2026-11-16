Robert Pattinson nowym Bondem! Najsłynniejszy wampir z sagi "Zmierzch" został najlepszym agentem świata!

Robert Pattinson zastąpi Daniela Craiga jako nowy James Bond

Wieloletnie domysły właśnie dobiegły końca, ponieważ Robert Pattinson wcieli się w postać Jamesa Bonda. Firma Amazon oficjalnie przekazała wiadomość, na którą wielbiciele słynnego cyklu czekali od pięciu lat. Liczący 40 lat gwiazdor, kojarzony między innymi z ról w produkcjach „Zmierzch”, „Batman” oraz „Odyseja”, otwarcie wyraża ogromny entuzjazm w związku z tym angażem, przyznając: „To zaszczyt, jaki zdarza się raz w życiu”.

Dyskusje dotyczące wyboru kolejnego odtwórcy roli agenta 007 trwały nieprzerwanie od 2021 roku, kiedy to na ekrany wszedł ostatni film z Danielem Craigiem pod tytułem „Nie czas umierać”. Przez ten czas w gronie faworytów pojawiało się wielu popularnych aktorów, jednak w najnowszych doniesieniach to Robert Pattinson otwierał listę najpoważniejszych kandydatów. Obecnie wszelkie wątpliwości w tej sprawie zostały ostatecznie rozwiane.

Według doniesień stacji BBC, oficjalny komunikat Amazona w sprawie angażu aktora ukazał się 16 listopada 2026 roku o godzinie 16.00 czasu polskiego. W tym samym momencie na oficjalnych profilach społecznościowych poświęconych Jamesowi Bondowi opublikowano fotografię nowego odtwórcy głównej roli. Do zdjęcia dołączono także krótki materiał wideo, który opatrzono jednoznacznym hasłem: „Tożsamość potwierdzona”.

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Robert Pattinson komentuje angaż do roli agenta 007

Gwiazdor otwarcie mówi o tym, jak wielką wartość ma dla niego powierzone mu zadanie. W specjalnym komunikacie, który przytoczył magazyn „Variety”, Robert Pattinson nazwał przejęcie roli agenta 007 niezwykłym zaszczytem.

„James Bond to jedna z najbardziej legendarnych postaci w historii kina, a powierzenie mi roli agenta 007 to zaszczyt, jaki zdarza się raz w życiu. Powiedzieć, że ta rola to spełnienie marzeń, to nic nie powiedzieć. Nie mógłbym być bardziej podekscytowany tą współpracą i wyzwaniami, które czekają mnie wraz z całym fantastycznym zespołem” – powiedział Pattinson.

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Reżyser Denis Villeneuve chwali wybór Roberta Pattinsona na Jamesa Bonda

Swoje stanowisko przedstawił także Denis Villeneuve, który stanie za kamerą najnowszego filmu o przygodach brytyjskiego szpiega. Twórca wyraził ogromne zadowolenie z faktu, że to właśnie Robert Pattinson otrzymał angaż jako agent 007.

„Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność wspaniałym aktorom, którzy dołączyli do nas w tej podróży. Otaczały nas niezwykłe talenty, jednak 007 może być tylko jeden. Z ogromną radością witam Roberta Pattinsona w roli nowego Jamesa Bonda. Ma on ponadczasową duszę 007, a jednocześnie wnosi zupełnie nowego ducha. Nie mogę się doczekać, aż zaczniemy” – przekazał reżyser, cytowany przez BBC.

Poprzednikiem Pattinsona w tej ikonicznej kreacji był Daniel Craig, który jako Bond wystąpił łącznie pięć razy, żegnając się z serią w 2021 roku produkcją „Nie czas umierać”. Stacja BBC zwraca uwagę na fakt, że Robert Pattinson zostanie siódmym oficjalnym odtwórcą roli agenta 007 w historii całego cyklu. Wcześniej szpiegowską licencję na zabijanie posiadali między innymi tacy gwiazdorzy jak Sean Connery, Roger Moore czy Pierce Brosnan.

Mijające pięć lat niepewności dobiegło końca, a widzowie nareszcie dowiedzieli się, kto zagra głównego bohatera. Zamiast kolejnych medialnych spekulacji i niepotwierdzonych plotek fani doczekali się wreszcie wiążącego i oficjalnego ogłoszenia.

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