Groził rodzinie i policjantom podczas transmisji na żywo

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, współpracując z dzielnicowymi z Komisariatu V Policji w Lublinie, zatrzymali 23-letniego mieszkańca Lubina. Do zatrzymania doszło po domowej awanturze. Jak podaje policja, mężczyzna prowadził transmisje na żywo w mediach społecznościowych. Podczas tych transmisji miał wielokrotnie kierować groźby karalne, poniżać i ośmieszać swojego ojca oraz brata. Podczas jednej z transmisji na żywo miał również grozić policjantom z Wydziału Wywiadowczego KMP w Lublinie.

23-latek zaatakował ojca i usłyszał 6 zarzutów

Funkcjonariusze dowiedzieli się o sprawie po zgłoszeniu ojca 23-latka, który po jednej z awantur zadzwonił na numer alarmowy. Według komunikatu mężczyzna zaatakował ojca, spychając go ze schodów. Ojciec doznał też innych obrażeń w wyniku pobicia. Na miejsce skierowano wywiadowców KMP w Lublinie i dzielnicowych z Komisariatu V Policji w Lublinie. Zatrzymany został następnie doprowadzony do aresztu. Usłyszał łącznie sześć zarzutów, w tym zarzuty spowodowania obrażeń ciała ojca oraz kierowania gróźb karalnych wobec rodziny i policjantów.

23-latek tymczasowo aresztowany na trzy miesiące

Sąd, na wniosek policji i prokuratury, zastosował wobec 23-latka tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Policja wskazuje, że za patostreaming i kierowanie gróźb karalnych grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Sprawa dotyczy również obrażeń, których doznał ojciec zatrzymanego. Informację w sprawie przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.

Źródło: Policja.pl