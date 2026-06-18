Książulo sprawdził jedzenie od Roberta Makłowicza. „Trafiła się nam pizza ze szlamem”

Kim jest Robert Makłowicz?

Urodzony w 1963 roku w Krakowie Robert Makłowicz to znany polski podróżnik, dziennikarz oraz krytyk kulinarny. Przez dwie dekady, w latach 1998–2017, był twarzą popularnych programów TVP: „Podróże kulinarne Roberta Makłowicza” oraz „Makłowicz w podróży”. Z wykształcenia jest historykiem po Uniwersytecie Jagiellońskim, co mocno wpływa na jego zainteresowanie dziejami monarchii habsburskiej i Europy Środkowej.

W 2020 roku z sukcesem przeniósł swój format do internetu, zakładając autorski kanał na YouTube, który subskrybuje już ponad milion osób. Makłowicz to także autor wielu książek, w tym takich pozycji jak „C.K. Kuchnia” czy „Menu polskie”. Jako ekspert winiarski promuje kulturę picia wina, traktując je jako kluczowy element odkrywania świata i wzbogacania smaku potraw. W polskiej popkulturze zapisał się jednak nie tylko dzięki ogromnej wiedzy – jego charakterystyczne, kultowe powiedzonka (na czele ze słynnym „fiu fiu fiu”) są stałym elementem internetowych memów i przeróbek.

DODA I SMOLASTY O SINGLU NIE ŻAŁUJĘ I ZNAJOMOŚCI Z KSIĄŻULO

Książulo ocenia dania Roberta Makłowicza. Były spore wpadki!

Książulo to obecnie jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów. Rozpoczął swoją większą karierę od testowania kebabów, aby później sprawdzać znane restauracje, cateringi czy gotowe dania od gwiazd. Choć przez spory czas skupiał się na Magdzie Gessler, postanowił wziąć pod lupę gotowe dania sygnowane nazwiskiem Roberta Makłowicza. Książulo kupił makarony, gołąbki, liczne ryże z sosami, pizze oraz naleśniki. Miał spore oczekiwania, które szybko zweryfikowało już pierwsze danie.

- Carbonara sama w sobie ma mało smaku. Kluchy ze śmietaną. Mała porcja. Jak dla mnie, to jest za zwykłe. Zbyt jałowe jak na to, że kupuję coś od Makłowicza, a dla fana on jest wielki - powiedział Książulo.

Zasmakował mu makaron z klopsikami, choć jak stwierdził - nie jest to po prostu najgorsze. Każdy ryż smakował dla niego tak samo, ale nie spodziewał się tego, co zastanie przy pizzach.

- Nazywa się to pizza […] Wygląda to bardzo biednie. Sera jest mało, mięsna biednie. Niechlujnie […] 18 zł porównując do pizzy z Żabki za 20? Jest biednie […]. Ogólnie jest smaczna, ale ma mało składników. Dużo ciasta - powiedział Książulo.

Gdy wyciągnął inną z opakowania, zastał tam dosłownie... węgiel.

- Węgiel normalnie, przed upieczeniem. Ona jest spalona. Trafiła się nam pizza ze szlamem [...] Na nich w ogóle nie czuć sosu. Ma tu być włoski sos pomidorowy? Gdzie on jest? Większość pizz mrożonych, nawet tańsze – są lepsze od nich - powiedział Książulo.

Youtuber zgodnie z kolegami stwierdził, że wiele dań, w tym naleśniki - można dorwać taniej, a są one też smaczniejsze. Okazało się, że mają jeszcze gotowe słoiki z daniami od Makłowicza, ale odpuścili na razie testowanie.

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