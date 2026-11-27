"Magda M." wciąż na topie

Wciąż wspominana, oglądana i komentowana. "Magda M." zniknęła z naszych ekranów w 2007 roku, lecz nie pozwoliła o sobie zapomnieć (zwłaszcza, że niedawno trafiła też do oferty Netflixa). Fani serialu od lat proszą o nowe odcinki, a twórcy mieliby przecież na czym bazować - scenarzysta Radosław Figura napisał aż dwie książki, "Ciąg dalszy nastąpił" oraz "Słoneczną stronę". - Czytałam książkę Radka Figury i cieszę się, że powstała ta kontynuacja [...]. Moi koledzy mają różne podejście, ale ja dla tego towarzystwa, dla tej ekipy, dlatego co tam po prostu magicznego się wydarzyło, to jakby była taka propozycja, to ja jestem - powiedziała mi przed kilkoma tygodniami Katarzyna Bujakiewicz, serialowa Mariola. A co na ten temat sądzi ekranowy Piotr Korzecki?

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Paweł Małaszyński mógłby wrócić do "Magdy M.", ale ma pewną obawę

Każdy, kto czytał książki Radosława Figury wie, że Piotr umiera już w pierwszych rozdziałach. Ich fabułę zawsze można jednak zmienić, zatem Paweł Małaszyński twierdzi, że "nigdy nie mówi nigdy", ale z drugiej strony czasem trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść - i już na nią nie wracać.

- Trzeba byłoby się pochylić nad tematem, zobaczyć o czym to by miało być. Wszyscy się zmieniliśmy. To jest kawał czasu, więc taki powrót byłby dość ciekawy, ale wiesz... z drugiej strony czasami też lepiej pozostawić coś tak, jak było

- przyznaje aktor, a jego opinię podziela wspomniana wcześniej Katarzyna Bujakiewicz. - Musiałoby to być naprawdę całe morze pozytywnych i sprzyjających czynników, bo dwa razy dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki. Zwłaszcza takiej fajnej - skwitowała aktorka.

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