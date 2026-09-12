"Taniec z Gwiazdami" i jego ikony. Te tancerki pojawiły się na parkiecie najwięcej razy!

Polska odsłona „Tańca z Gwiazdami” od ponad dwudziestu lat budzi ogromne emocje i przyciąga przed telewizory rzesze widzów. Dawniej w szczytowych momentach program gromadził nawet 8 milionów osób, a obecne wyniki nadal robią świetne wrażenie. Z tego względu zebraliśmy najczęściej tańczące w formacie partnerki gwiazd. Czy kojarzysz je wszystkie?