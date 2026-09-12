"Taniec z Gwiazdami" i jego ikony. Te tancerki pojawiły się na parkiecie najwięcej razy!

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"Taniec z Gwiazdami" ma ponad 20 lat. Oni go zwyciężyli
Stacje Polsat oraz TVN pokazały do tej pory już przeszło 31 sezonów „Tańca z Gwiazdami”, a obecnie trwa 32. odsłona tego telewizyjnego hitu. Część profesjonalistów triumfowała na parkiecie wielokrotnie. Poniżej przedstawiamy kompletne zestawienie zwycięskich par.
Edycje w stacji TVN:
- Olivier Janiak – Kamila Kajak
- Katarzyna Cichopek – Marcin Hakiel
- Rafał Mroczek – Aneta Piotrowska
- Kinga Rusin – Stefano Terrazzino
- Krzysztof Tyniec – Kamila Kajak
- Anna Guzik – Łukasz Czarnecki
- Magdalena Walach – Cezary Olszewski
- Agata Kulesza – Stefano Terrazzino
- Dorota Gardias – Andrej Mosejcuk
- Anna Mucha – Rafał Maserak
- Julia Kamińska – Rafał Maserak
- Monika Pyrek – Robert Rowiński
- Kacper Kuszewski – Anna Głogowska
Edycje w telewizji Polsat:
- Aneta Zając – Stefano Terrazzino
- Agnieszka Sienkiewicz – Stefano Terrazzino
- Krzysztof Wieszczek – Agnieszka Kaczorowska
- Ewelina Lisowska – Tomasz Barański
- Anna Karczmarczyk – Jacek Jeschke
- Robert Wabich – Hanna Żudziewicz
- Natalia Szroeder – Jan Kliment
- Beata Tadla – Jan Kliment
- Joanna Mazur – Jan Kliment
- Damian Kordas – Janja Lesar
- Edyta Zając – Michał Bartkiewicz
- Piotr Mróz – Hanna Żudziewicz
- Ilona Krawczyńska – Robert Rowiński
- Anita Sokołowska – Jacek Jeschke
- Vanessa Aleksander – Michał Bartkiewicz
- Maria Jeleniewska – Jacek Jeschke
- Mikołaj Bagiński – Magda Tarnowska
- Gamou Fall – Hanna Żudziewicz
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Najsłynniejsze uczestniczki "Tańca z Gwiazdami"
Od początku istnienia programu zatańczyło w nim przeszło 30 znakomitych tancerek, w tym sporo wielokrotnych mistrzyń. Niektóre z nich można było oglądać tylko w kanałach TVN, inne dołączyły do ekipy Polsatu, a jeszcze inne zaprezentowały się w obu stacjach. Przygotowaliśmy ranking 11 trenerek o największej liczbie występów w „Tańcu z Gwiazdami”. Pamiętasz, kim są? Sprawdź w naszej galerii poniżej!