"Taniec z Gwiazdami" i jego ikony. Te tancerki pojawiły się na parkiecie najwięcej razy!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-09-12 20:04

Polska odsłona „Tańca z Gwiazdami” od ponad dwudziestu lat budzi ogromne emocje i przyciąga przed telewizory rzesze widzów. Dawniej w szczytowych momentach program gromadził nawet 8 milionów osób, a obecne wyniki nadal robią świetne wrażenie. Z tego względu zebraliśmy najczęściej tańczące w formacie partnerki gwiazd. Czy kojarzysz je wszystkie?

"Taniec z Gwiazdami" ma ponad 20 lat. Oni go zwyciężyli

Stacje Polsat oraz TVN pokazały do tej pory już przeszło 31 sezonów „Tańca z Gwiazdami”, a obecnie trwa 32. odsłona tego telewizyjnego hitu. Część profesjonalistów triumfowała na parkiecie wielokrotnie. Poniżej przedstawiamy kompletne zestawienie zwycięskich par.

Edycje w stacji TVN:

  1. Olivier Janiak – Kamila Kajak
  2. Katarzyna Cichopek – Marcin Hakiel
  3. Rafał Mroczek – Aneta Piotrowska
  4. Kinga Rusin – Stefano Terrazzino
  5. Krzysztof Tyniec – Kamila Kajak
  6. Anna Guzik – Łukasz Czarnecki
  7. Magdalena Walach – Cezary Olszewski
  8. Agata Kulesza – Stefano Terrazzino
  9. Dorota Gardias – Andrej Mosejcuk
  10. Anna Mucha – Rafał Maserak
  11. Julia Kamińska – Rafał Maserak
  12. Monika Pyrek – Robert Rowiński
  13. Kacper Kuszewski – Anna Głogowska

Edycje w telewizji Polsat:

  1. Aneta Zając – Stefano Terrazzino
  2. Agnieszka Sienkiewicz – Stefano Terrazzino
  3. Krzysztof Wieszczek – Agnieszka Kaczorowska
  4. Ewelina Lisowska – Tomasz Barański
  5. Anna Karczmarczyk – Jacek Jeschke
  6. Robert Wabich – Hanna Żudziewicz
  7. Natalia Szroeder – Jan Kliment
  8. Beata Tadla – Jan Kliment
  9. Joanna Mazur – Jan Kliment
  10. Damian Kordas – Janja Lesar
  11. Edyta Zając – Michał Bartkiewicz
  12. Piotr Mróz – Hanna Żudziewicz
  13. Ilona Krawczyńska – Robert Rowiński
  14. Anita Sokołowska – Jacek Jeschke
  15. Vanessa Aleksander – Michał Bartkiewicz
  16. Maria Jeleniewska – Jacek Jeschke
  17. Mikołaj Bagiński – Magda Tarnowska
  18. Gamou Fall – Hanna Żudziewicz

Zobacz też: Pewna siebie Joanna Jędrzejczyk chce pobić konkurencję! "To ja wygram 'Taniec z Gwiazdami'!"

Najsłynniejsze uczestniczki "Tańca z Gwiazdami"

Od początku istnienia programu zatańczyło w nim przeszło 30 znakomitych tancerek, w tym sporo wielokrotnych mistrzyń. Niektóre z nich można było oglądać tylko w kanałach TVN, inne dołączyły do ekipy Polsatu, a jeszcze inne zaprezentowały się w obu stacjach. Przygotowaliśmy ranking 11 trenerek o największej liczbie występów w „Tańcu z Gwiazdami”. Pamiętasz, kim są? Sprawdź w naszej galerii poniżej!

Tancerka w różowej sukni podczas podnoszenia w Tańcu z Gwiazdami. O gwiazdach show przeczytasz w Eska.
Galeria zdjęć 12
Magda Tarnowska wyluzowała po ogłoszeniu związku z Bagim. Już się nie kontroluje w wywiadach!

Rolki