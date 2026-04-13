Reakcja Muchy na Jenner viralem na świecie. Jasper stanął w jej obronie. "Zareagowałbym tak samo"

Coachella, najważniejszy i największy festiwal muzyczny, co roku przyciąga twórców internetowych z całego świata. W tym roku w gronie uczestników nie zabrakło Angeliki Muchy. Littlemooonster96 zawitała do Kalifornii, by wspierać swojego ukochanego wokalistę, Justina Biebera, który po latach nieobecności powrócił na scenę z jedynym takim show. Na Muchę, poza zobaczeniem idola, czekała jeszcze jedna niespodzianka. Polka znalazła się w towarzystwie znanej na całym świecie Kylie Jenner, co wywołało w niej bardzo silne emocje. Na udostępnionym w mediach społecznościowych nagraniu widzimy, jak 29-latka z niedowierzeniem i łzami w oczach zachwyca się staniem nieopodal globalnej ikony.

Angelika Mucha reaguje na Kylie Jenner

Nagranie, choć urocze, sprowadziło na Muchę falę krytyki. Internauci wytknęli jej, że zachowuje się niedojrzale, jest najstarszą nastolatką w naszym kraju oraz że reaguje tak na każdą znaną osobę. W obronie influencerki stanął jej kolega po fachu, Kacper "Jasper" Porębski. W rozmowie z serwisem ESKA.pl uczestnik "Tańca z gwiazdami" skomentował viralowe nagranie z Littlemooonster96 w roli głównej.

Bagi skomentował rozstanie Żugaj

Jasper broni Muchy

Kacper Porębski w rozmowie z Eską przyznał, że ze względu na udział w "TzG" nie ma czasu śledzić tegorocznej Coachelli, jednak dotarło do niego nagrania z Angeliką Muchą w roli głównej. Młody influencer podkreślił, iż rozumie tak emocjonalną reakcję koleżanki po fachu, dodając, że gdyby poznał Taylor Swift, najprawdopodobniej zachowałby się identycznie.

Jestem teraz taki nieogarnięty przez to, że cały czas tańczę, ale muszę nadrobić. Na pewno widziałem Angelikę Muchę reagującą na Kylie Jenner. Szczerze? Zareagowałbym tak samo, o ile byłaby to Taylor Swift - powiedział w rozmowie z Eską.