Unijny zakaz uderzy w polskich działkowców. Za tę popularną roślinę grozi gigantyczna kara

Dławisz okrągłolistny na cenzurowanym. Surowe kary za inwazyjne pnącze

Wiosenne prace na działkach to nie tylko sadzenie nowych okazów, ale również gruntowne porządki, podczas których trzeba pamiętać o kluczowym obowiązku. Przeoczenie pewnego szczegółu może słono kosztować, bo maksymalne grzywny wyniosą nawet milion złotych. Sprawa dotyczy konkretnego gatunku, który na mocy unijnych dyrektyw od 1 sierpnia 2027 roku zyska w Polsce status całkowicie nielegalnego. Dławisz okrągłolistny, chętnie wybierany przez pasjonatów ogrodnictwa jako atrakcyjne pnącze, został oficjalnie wpisany na europejską listę zakazanych roślin inwazyjnych. Jego obecność w naturalnych ekosystemach wywołuje ogromne szkody. Roślina ta błyskawicznie się rozrasta, a agresywnie oplatając inne drzewa i krzewy, doprowadza do ich poważnych uszkodzeń oraz całkowitego obumarcia. W związku z tym już w niedalekiej przyszłości samo posiadanie tego gatunku w ogrodzie będzie łamać prawo i wiązać się z surowymi konsekwencjami. Najlepiej niezwłocznie wykarczować go ze swojej posesji, by uniknąć potężnych problemów finansowych. Zgodnie z zaostrzonymi regulacjami, za hodowlę, wprowadzanie na rynek lub przetrzymywanie inwazyjnych organizmów grożą drakońskie kary finansowe sięgające 1 mln zł.

Jak rozpoznać dławisza okrągłolistnego? Wygląd i cechy charakterystyczne

Dławisz okrągłolistny, znany w świecie nauki pod łacińską nazwą Celastrus orbiculatus, należy do rodziny dławiszowatych (Celastraceae) i klasyfikowany jest jako wysoce ekspansywne pnącze. Naturalnie występuje na obszarze Azji Wschodniej, głównie w Chinach, Japonii oraz Korei, skąd został sprowadzony na kontynent europejski i do Ameryki Północnej w celach czysto dekoracyjnych. Jego owoce przybierają formę charakterystycznej torebki pokrytej żółtopomarańczową osłoną, na której widnieją trzy wyraźne szwy. Ten inwazyjny gatunek wyróżnia się niezwykle szybkim tempem wzrostu, potrafiąc osiągnąć imponującą wysokość nawet 12 metrów. Rozpoznawalną ozdobą dławisza są jego zielone liście o okrągłym lub lekko eliptycznym kształcie, z ostro zakończonymi wierzchołkami i ząbkowanymi krawędziami. W okresie jesiennym ulistnienie zmienia barwę na głęboki, żółty kolor, natomiast na przełomie maja i czerwca pnącze wypuszcza niepozorne, zielone kwiaty.

Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo! Pytanie 1 z 10 Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów? pelargonia begonia hiacynt Następne pytanie

mo_pielegnacja_short9_bluszcz