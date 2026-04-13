Wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb Jacka Magiery. Podano dokładną datę i miejsce

Szczegóły uroczystości pogrzebowych Jacka Magiery

Nagłe odejście cenionego szkoleniowca oraz dawnego zawodnika głęboko poruszyło opinię publiczną w całym kraju. Ostatnie pożegnanie legendarnego sportowca zaplanowano na nadchodzący czwartek. Poniżej przedstawiamy dokładne informacje dotyczące terminu, konkretnej godziny oraz lokalizacji ceremonii żałobnej.

"Pogrzeb Jacka Magiery odbędzie się w najbliższy czwartek 16 kwietnia na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 12:00" - informuje portal i.pl.

Jacek Magiera stracił przytomność w trakcie biegania na terenie wrocławskiego Parku Grabiszyńskiego. Pomimo podjęcia długotrwałej akcji ratunkowej, medykom nie udało się przywrócić mu funkcji życiowych. Ostatnio pracował w charakterze asystenta Jana Urbana, który pełni funkcję selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski.

Urodzony 1 stycznia 1977 roku w Częstochowie sportowiec, swoje pierwsze kroki w dorosłym futbolu stawiał w miejscowym Rakowie, którego był wychowankiem. Największe triumfy święcił reprezentując barwy warszawskiej Legii w latach 1997-2006, dwukrotnie sięgając z nią po krajowe mistrzostwo (2002 i 2006), a także zdobywając Puchar oraz Superpuchar Polski. W swojej karierze zakładał również koszulki Cracovii oraz łódzkiego Widzewa. Znaczące rezultaty osiągał w kadrach młodzieżowych, zdobywając złoto mistrzostw Europy U-16 (1993) oraz zajmując czwartą lokatę na mundialu do lat 17. Buty na kołku zawiesił na przełomie 2006 i 2007 roku.

Kariera trenerska Jacka Magiery

Po zawieszeniu butów na kołku Jacek Magiera błyskawicznie rozpoczął pracę szkoleniową. Swoją drogę zaczynał jako drugi trener w Legii Warszawa, potem kierował drużyną rezerw, by ostatecznie przejąć stery pierwszego zespołu i wywalczyć z nim tytuł mistrzowski w 2017 roku, chociaż ostatecznie pożegnał się z tą posadą. Jego CV obejmuje również prowadzenie Zagłębia Sosnowiec oraz młodzieżowych kadr narodowych: U-19 i U-20, z którą awansował do 1/8 finału mistrzostw świata w 2019 roku. Najbardziej zżył się ze Śląskiem Wrocław, gdzie pracował w latach 2021-2022 oraz od 2023 roku, zdobywając wicemistrzostwo kraju w sezonie 2023/2024. Ze stanowiskiem pożegnał się w listopadzie 2024 roku po serii gorszych wyników.

Życie prywatne Jacka Magiery

Jacek Magiera posiadał dyplom magistra historii, a jego praca dyplomowa skupiała się na badaniu symboliki piłkarskich herbów. W życiu osobistym tworzył związek małżeński z Magdaleną, z którą wychowywał dwoje dzieci: urodzoną w 2012 roku Małgorzatę oraz młodszego o dwa lata Jana. Jego bratem jest Marek Magiera, ceniony dziennikarz i komentator sportowy.