Ten hitowy krem z Rossmanna prasuje zmarszczki jak żelazko. Teraz kupisz go o 20 zł taniej

W ofercie drogerii Rossmann znalazła się atrakcyjna przecena na niezwykle popularny krem do twarzy.

Skuteczny i doceniany kosmetyk przeciwzmarszczkowy renomowanej marki potaniał o równe 20 zł.

Kobiety w Polsce zachwalają jego właściwości odmładzające, twierdząc, że działa jak żelazko na zmarszczki.

Wyjątkowa promocja na krem do twarzy w drogeriach Rossmann

Klienci uwielbiają polować na okazje w Rossmannie, uzupełniając zapasy sprawdzonych kosmetyków. Drogeria regularnie kusi obniżkami na hitowe podkłady, perfumy czy kremy do twarzy. Najnowsza oferta to prawdziwa gratka dla miłośniczek produktów marki L'Oreal. Przeceniony preparat cieszy się uznaniem kobiet w różnym wieku, co zawdzięcza swoim właściwościom przeciwzmarszczkowym. Mowa o kremie na dzień o potrójnym działaniu – L'Oreal Paris Revitalift Laser. Dzięki zawartości pro-retinolu, kwasu hialuronowego, witaminy Cg i peptydów, kosmetyk ten kupimy teraz w Rossmannie o 20 złotych taniej.

Krem L'Oreal Revitalift Laser wygładza zmarszczki niczym żelazko

Z biegiem lat na naszej twarzy naturalnie pojawiają się zmarszczki. Jest to efekt spadku produkcji kolagenu i elastyny, przez co skóra staje się mniej jędrna i elastyczna. Pierwsze linie mogą być widoczne już u 25-latek. Z tego powodu wiele młodych kobiet wcześnie wdraża pielęgnację przeciwstarzeniową, by opóźnić ten proces. Jej filarem są odpowiednio dobrane i regularnie stosowane kremy. Dobry produkt na zmarszczki musi intensywnie nawilżać, napinać i rozświetlać cerę, przywracając jej młodzieńczy blask. Okazuje się jednak, że za skuteczny kosmetyk do cery dojrzałej wcale nie trzeba płacić kroci. W ramach obecnej promocji w Rossmannie cena kremu L'Oreal Paris Revitalift Laser spadła z 53,99 zł na jedyne 36,99 zł.

Polki zachwycone działaniem kremu L'Oreal z Rossmanna

Krem L'Oreal zdobył serca Polek. Jego przeciwstarzeniowa formuła nie tylko redukuje zmarszczki, ale też dba o optymalne nawilżenie, ujędrnienie i rozświetlenie skóry.

"Widać, że naprawdę działa."

"Nie uczula, nie drażni, a efekty są zauważalne już po kilku dniach"

" Zauważyłam znaczną poprawę w wyglądzie mojej cery. Jeden z lepszych kosmetyków, jakie miałam."

"Efekty przerosły moje oczekiwania, skóra wygląda świeżo i młodziej"

- brzmią internetowe opinie na temat tego popularnego kosmetyku.

Krem do twarzy w Rossmann za 36,99 zł