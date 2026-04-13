Wypadek auta z motocyklem pod Warszawą. Kierowcą miał być Baron!

Wypadek w Słomczynie pod Warszawą. Ranny motocyklista

Dziennikarze potwierdzili poważne zdarzenie drogowe, do którego doszło w niedzielę 12 kwietnia 2026 roku na terenie podwarszawskiego Słomczyna. Chwilę przed godziną 18:00 na ulicy Wilanowskiej 37-letni kierowca jednośladu zmierzał od Konstancina w stronę Góry Kalwarii, a na jego drodze niespodziewanie pojawiło się auto. Poszkodowany kierowca motocykla odniósł rany i zespół ratownictwa medycznego przetransportował go do szpitala. Funkcjonariusze policji przekazali przedstawicielom mediów, że 42-letni sprawca całego zamieszania zignorował przepisy i nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu motocykliście. Super Express podał, że samochodem sterował Aleksander Milwiw-Baron, czyli niezwykle popularny członek formacji Afromental.

ZDJĘCIA Z MIEJSCA ZDARZENIA: Motocyklista w szpitalu po wypadku drogowym. Autem miał kierować Baron!

Czy Baron z Afromental spowodował kolizję pod Warszawą?

Sprawca niedzielnego zderzenia w okolicach stolicy przemieszczał się samochodem marki JETOUR. Taka informacja uwiarygadnia medialne doniesienia wskazujące na obecność znanego gitarzysty w miejscu kolizji. Oficjalne komunikaty służb nie potwierdzają tożsamości kierowcy.

Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 18. Kierujący pojazdem marki JETOUR, 42-latek, badany na zawartość alkoholu z wynikiem negatywnym, zderzył się z motocyklem marki Yamaha, którym kierował 37-latek. Motocyklista został przewieziony z obrażeniami do szpitala. Policjanci sporządzili na miejscu zdarzenia dokumentację i będą prowadzone czynności wyjaśniające w tej sprawie - powiedziała w rozmowie z dziennikarzem TVN Warszawa podkomisarz Magdalena Gąsowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.