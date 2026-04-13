Szwedka zachwyciła kibiców we Włoszech. To nowa "najseksowniejsza piłkarka świata"?

Alice Sondergaard w Genoi. Kibice zachwyceni urodą Szwedki

Po ogłoszeniu transferu szwedzkiej zawodniczki do Genoi, w mediach społecznościowych zawrzało. Pod jej fotografiami pojawiło się mnóstwo entuzjastycznych wpisów. Fani piłki nożnej szybko nadali 23-letniej napastniczce miano najpiękniejszej zawodniczki na globie, a niektórzy wręcz zadeklarowali zmianę sympatii klubowych na rzecz zespołu z Ligurii. Niezależnie od powagi tych deklaracji, szwedzka piłkarka z pewnością przyciąga ogromne zainteresowanie.

„To oficjalne – mamy najpiękniejszą piłkarkę na świecie”

Inni dodawali:

„Od teraz kibicuję Genoi. Choć niektórzy mogą podchodzić do tych opinii z przymrużeniem oka, jedno jest pewne”

Kim jest Alice Sondergaard? Skuteczna napastniczka z doświadczeniem we Włoszech

Alice Sondergaard to jednak nie tylko uroda, ale i umiejętności piłkarskie. Szwedka udowadnia swoją wartość na boisku jako bramkostrzelna napastniczka. Jej talent został dostrzeżony bardzo wcześnie – w reprezentacji narodowej zadebiutowała mając zaledwie 15 lat. W minionym sezonie reprezentowała barwy Bologny, walcząc o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, a jej głównym rywalem był obecny pracodawca, Genoa. Włoski styl gry wyraźnie jej odpowiada, co potwierdzały również wcześniejsze występy i zdobywane gole dla Verony.

Alisha Lehmann zdetronizowana? Szwedka nową gwiazdą kibiców

Do niedawna to Alisha Lehmann, reprezentantka Szwajcarii i zawodniczka Juventusu Turyn, dzierżyła tytuł ikony łączącej sport z show-biznesem. Jej medialny sukces potwierdza ponad 16 milionów obserwujących na Instagramie, a popularność podczas mistrzostw Europy wymagała wręcz zatrudnienia osobistego ochroniarza. Obecnie jednak sympatia kibiców przenosi się na Alice Sondergaard. Zdaniem części fanów, Szwedka wnosi większą naturalność i autentyczność sportową. Transfer do Genoi to dla niej krok w przód zarówno w karierze sportowej, jak i wizerunkowej. Okaże się, czy utrzyma nieoficjalne miano najseksowniejszej piłkarki na dłużej.