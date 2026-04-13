Robert Lewandowski i Andrzej Duda zmierzyli się na rynku wydawniczym. Znamy zwycięzcę głośnego pojedynku

W 2025 roku Robert Lewandowski oraz Andrzej Duda stoczyli niezwykle wyrównaną walkę o czytelników na rynku księgarskim.

W przestrzeni wirtualnej bezapelacyjnie triumfował kapitan reprezentacji Polski, a jego biografia podbiła platformy społecznościowe.

Zestawienie ujawnia także ogólnego zwycięzcę medialnego wyścigu oraz tłumaczy fenomen poszukiwania przez Polaków prawdziwego oblicza osób publicznych.

18

Robert Lewandowski deklasuje prezydenta w sieci. Książka piłkarza hitem internetu

Zgromadzone przez analityków dane dowodzą, że publikacja zatytułowana „Lewandowski. Prawdziwy” całkowicie zdominowała dyskusje w mediach społecznościowych. Dzieło autorstwa Sebastiana Staszewskiego wygenerowało najwyższe zasięgi ze wszystkich badanych pozycji, deklasując tym samym głośną autobiografię prezydenta zatytułowaną „To ja. Andrzej Duda”.

Przeczytaj także: Paweł Zatorski kończy karierę w kadrze. Siatkarz opublikował poruszający wpis

Obie analizowane książki wywołały gigantyczne poruszenie w sieci, zdobywając po ponad 200 tysięcy rozmaitych reakcji, udostępnień i komentarzy. Batalia o uwagę czytelników toczyła się przede wszystkim na Facebooku, który zebrał 29 procent ruchu, a także na TikToku z wynikiem 27 procent i YouTube, gdzie odnotowano 23 procent zaangażowania. Mimo bardzo ostrej konkurencji, to historia najlepszego polskiego napastnika okazała się nie do pobicia, całkowicie kradnąc uwagę użytkowników internetu.

Szczepan Twardoch i jego Null na szczycie. Zaskakujący triumf w tradycyjnych mediach

Chociaż w przestrzeni wirtualnej niepodzielnie rządził napastnik FC Barcelony, to w globalnym zestawieniu uwzględniającym stacje telewizyjne, rozgłośnie radiowe i prasę drukowaną, triumfował zupełnie inny twórca. Na najwyższym stopniu podium stanął Szczepan Twardoch, którego najnowsza powieść „Null” wygenerowała astronomiczny zasięg rzędu 49,4 miliona potencjalnych odbiorców. Tak ogromna liczba oznacza w praktyce, że o najnowszym dziele śląskiego prozaika usłyszał niemal każdy mieszkaniec naszego kraju.

Zobacz też: Bartosz Slisz z golem samobójczym. Fatalna seria jego drużyny wciąż trwa

Ranking pięciu najbardziej nagłośnionych książek 2025 roku otwiera powieść „Null” Szczepana Twardocha z wynikiem 49,4 miliona kontaktów. Na drugim miejscu uplasowała się biografia „Lewandowski. Prawdziwy” Sebastiana Staszewskiego, gromadząc 38,2 miliona. Trzecia lokata przypadła autobiografii „To ja. Andrzej Duda”, która osiągnęła 26,7 miliona. Czwartą pozycję zajął „Kandydat” Jakuba Żulczyka z wynikiem 21,8 miliona, a zestawienie zamyka „Przepraszam za brzydkie pismo” Antoniny Tosiek, notując 14,5 miliona.

Autentyczność Roberta Lewandowskiego i polityczne podziały. Co najbardziej emocjonowało internautów?

Wnikliwe badanie internetowych dyskusji rzuca światło na czynniki, które zadecydowały o sukcesie poszczególnych pozycji. Książka o karierze kapitana kadry narodowej zdobyła ogromne uznanie ze względu na powszechną chęć przełamania idealnego wizerunku wybitnego sportowca. Użytkownicy sieci masowo udostępniali fragmenty opisujące jego chwile zwątpienia i życiowe przeszkody, co pomogło zbudować niezwykle wiarygodny portret człowieka. Z kolei osobiste wspomnienia głowy państwa wygenerowały bardzo mocno podzielone opinie, które skupiały się głównie na podsumowywaniu jego dorobku politycznego. W kontrze do tych emocji, debata wokół hitowego tytułu „Null” Szczepana Twardocha przybrała znacznie chłodniejszy i wysoce specjalistyczny ton.