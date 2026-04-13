Polskie celebrytki i światowe gwiazdy na Coachella 2026. Jedna z influencerek zalała się łzami na widok idolki

Płacz i histeria na Coachella 2026. Angelika Mucha tuż obok Kylie Jenner

Pełna nazwa kalifornijskiego wydarzenia to Coachella Valley Music and Arts Festival, które od lat przyciąga absolutne tłumy. Kosmiczne ceny nie odstraszają uczestników, a w festiwalowym zgiełku roi się od influencerów marzących o błyśnięciu na tle amerykańskiej śmietanki. Choć największe hollywoodzkie sławy zazwyczaj poruszają się w szczelnym kordonie rosłych ochroniarzy, niektórym festiwalowiczom nadal udaje się przechwycić cenne, pamiątkowe kadry z idolami.

Działająca w sieci jako LittleMonster96 Angelika Mucha uchodzi za najbardziej zagorzałą miłośniczkę Justina Biebera nad Wisłą. Nic więc dziwnego, że natychmiast pognała pod scenę, aby podziwiać jego koncert. Rodzimej influencerce powiodło się również wejście na zamknięty event sponsorski, gdzie wyhaczyła amerykańskie celebrytki. W udostępnionej na Instagramie relacji pokazała nagranie z Kylie Jenner w tle, wpadając przy tym w kompletną histerię i będąc o krok od wielkiego płaczu.

Analizując obecność topowego rodu z reality show, w kalifornijskim tłumie dało się wypatrzyć również Kendall Jenner oraz Kourtney Kardashian. Towarzyszyła im North West, czyli owoc związku Kim Kardashian z raperem Kanye Westem.

Wydatki na Coachella 2026. Natalia Szroeder i Ola Nowak ujawniają kulisy

Oprócz Angeliki Muchy na pustyni bawiła się oceniająca w "Must Be The Music" Natalia Szroeder. Piosenkarka oraz wspomniana influencerka promowały na swoich profilach powiązane marki, co wskazuje, że nie opłacały całego wyjazdu ze swoich środków. Odmienną strategię przyjęła inna polska postać sieci, Ola Nowak, która udostępniła szczegółowe zestawienie kosztów kalifornijskiej przygody. Jej wylewność w temacie finansów wprawiła wielu internautów w głębokie osłupienie.

Zagraniczne sławy kompletnie nie zaprzątają sobie głowy festiwalowymi wydatkami. Zjawiają się w Kalifornii głównie w celu realizowania lukratywnych kontraktów, dzięki czemu omijają wszelkie rachunki, a dodatkowo zgarniają za swoją obecność gigantyczne wynagrodzenia.

Właśnie w takich komercyjnych bankietach licznie uczestniczyły przedstawicielki rodu Kardashianów, a oprócz nich pojawiły się tam także Paris Hilton, czarnoskóra wokalistka Lizzo oraz znana z wybiegów Winnie Harlow.

Paris Hilton i odmieniona Heidi Klum na Coachella 2026

Towarzystwo wokół słynnej hotelowej dziedziczki zasiliła rozchwytywana w modelingu Winnie Harlow oraz śpiewająca dla festiwalowej publiczności Lizzo. Na tym samym ekskluzywnym wydarzeniu z Paris Hilton bawił się też reprezentant Holandii na Eurowizji, Joost Klein.

Omijając szerokim łukiem komercyjne bankiety, w gąszczu zwykłych uczestników zlokalizowano pociechę Kim Kardashian oraz amerykańskiego rapera Kanye Westa. North West spędzała beztroski czas w towarzystwie rówieśniczek, mając na głowie błękitną perukę, ciało ozdobione kolczykami oraz skąpe spodenki.

Niezwykle dyskretną formę zabawy wybrała gwiazda wybiegów, Heidi Klum. Gospodyni telewizyjnego hitu "Projekt Runway" zaprezentowała w sieci podwójne wydanie festiwalowych kreacji, skutecznie maskując swoją tożsamość. Zamierzony efekt osiągnęła dzięki naprzemiennemu zakładaniu jasnych i smolistych peruk.

Katy Perry w objęciach Justina Trudeau na Coachella 2026

Prawdziwe poruszenie wśród kalifornijskiego tłumu wywołał widok niezwykle medialnego w ostatnich dniach duetu. Mowa o byłym szefie rządu Kanady, Justinie Trudeau, u boku którego kroczyła Katy Perry, mająca za sobą świeże rozstanie z popularnym aktorem Orlando Bloomem.

Oboje zaprezentowali się w bardzo młodzieżowych kreacjach, stawiając na jasne koszulki i nieskrępowany relaks. W rankingu najbardziej obserwowanych duetów po piętach deptali im wyłącznie Kim Kardashian oraz kierowca Lewis Hamilton. Nowa hollywoodzka para przechadzała się w Kalifornii trzymając za ręce, mimo usilnych prób zasłaniania twarzy chustami. Rozpoznanie wpływowej celebrytki nie stanowiło jednak wyzwania, głównie za sprawą jej znanych kształtów i mocno wyeksponowanego, bujnego dekoltu.

