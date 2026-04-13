Anja Rubik ostro o decyzji Barbary Nowackiej. Chodzi o edukację seksualną w szkołach

W 2018 roku z inicjatywy supermodelki powołano do życia Fundację Sexed.pl. Anja Rubik od wielu lat aktywnie angażuje się w kampanie promujące rzetelną edukację seksualną w Polsce. Teraz gwiazda światowych wybiegów postanowiła publicznie skrytykować planowane przez resort edukacji modyfikacje w szkolnym programie nauczania.

Edukacja seksualna obowiązkowa, ale nie do końca

Ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka przekazała, że od 1 września w placówkach oświatowych zaczną obowiązywać nowe przepisy. Oprócz zakazu korzystania ze smartfonów przez uczniów, kluczową innowacją jest wprowadzenie obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Ten dotąd nadobowiązkowy przedmiot stanie się obligatoryjny dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz w dwóch latach nauki w szkołach ponadpodstawowych. Kontrowersje budzi jednak fakt, że moduł dotyczący seksualności, stanowiący około dziesięciu procent całego materiału, zostanie wyłączony z obowiązku szkolnego. O udziale w tej części lekcji zdecydują wyłącznie rodzice lub sami uczniowie po osiągnięciu pełnoletności.

"Przedmiot będzie składał się tak naprawdę z dwóch przedmiotów, czyli przedmiotu edukacja zdrowotna, takim, jaki jest, i nieobowiązkowego przedmiotu, który będzie prawdopodobnie ok. 1/10 całości przedmiotu, dotyczącym wiedzy o zdrowiu seksualnym" - zakomunikowała mediom Nowacka.

20

Anja Rubik krytykuje MEN. Modelka punktuje braki w edukacji młodzieży

Postanowienia Ministerstwa Edukacji Narodowej spotkały się ze stanowczym sprzeciwem modelki, która od dawna walczy o powszechny, rzetelny dostęp do wiedzy o ludzkim ciele. Już w minionym roku Anja Rubik negatywnie oceniała koncepcję nieobowiązkowego statusu tych zajęć. Ostatnio, za pośrednictwem swoich profili w mediach społecznościowych, wyliczyła kluczowe zagadnienia, do których młodzież może stracić dostęp bez obowiązkowego przedmiotu w szkole. Wskazała między innymi na wiedzę o stawianiu granic, profilaktyce zdrowotnej oraz sposobach reagowania na przemoc.

"Brawo... Nadal nie traktujemy edukacji seksualnej jako podstawowego elementu zdrowia, dobrostanu i ochrony młodych ludzi. Nadal nie będziemy uczyć ich o ciele, antykoncepcji, emocjach, zdrowiu seksualnym, o tym, jak stawiać granice i jak chronić się przed przemocą oraz szkodliwymi zachowaniami seksualnymi.... szczególnie w dzisiejszych czasach" - napisała na instagramowej relacji.

Sonda Czy Twoim zdaniem Edukacja Zdrowotna powinna być obowiązkowa? Tak, to ważny przedmiot, młodzi potrzebują rzetelnej wiedzy Nie, rodzice powinni sami decydować o tym, czego uczą swoje dzieci Nie mam zdania / zależy od sposobu prowadzenia zajęć Zamiast tego wystarczy WDŻ i wychowanie w domu