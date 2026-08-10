Raye szukała męża i znalazła? Z tym gwiazdorem ma spotykać się artystka

Związki celebrytów budzą wielkie emocje, zwłaszcza gdy parę zaczynają tworzyć gwiazdy światowego formatu z dwóch różnych krajów. Zendaya i Tom Holland, Paul Bettany i Jennifer Connelly, książę Harry i Meghan Markle - wiele jest znanych par brytyjsko-amerykańskich, a na horyzoncie jawi nam się kolejna. Media donoszą, że na randce udało się przyłapać Raye i nagrodzonego Oscarem aktora z USA.

Raye z serią sukcesów na koncie

Choć aktywna na brytyjskim rynku muzycznym już od ponad dekady, dopiero ostatnie lata przyniosły Raye międzynarodową rozpoznawalność. Urodzona w 1997 roku artystka współpracowała m.in. z Charlie XCX czy Little Mix, a później także z Beyonce, ale dopiero rok 2023 przyniósł jej początek spektakularnej kariery nie tylko jako autorka, ale też wokalistka. Debiutancki album "My 21st Century Blues" osiągnął spory sukces komercyjny, a utwór "Escapism" stał się viralem w Internecie.

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W 2025 roku Raye była potrójnie nominowana do Grammy i wystąpiła na gali rozdania tych nagród, po czym zaśpiewała również na gali Oscarów. Z kolei na festiwalu Glastonbury wykonała premierowo hit "Where is my husband!". W bieżącym roku otrzymała specjalną nagrodę Grammy, a po wyruszeniu w trasę koncertową wydała nowy album - "This Music May Contain Hope".

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Piosenkarka śpiewała o mężu i znalazła chłopaka? To starszy o dekadę przystojniak

Od premiery "Where is my husband!" fani Raye dumali nad tytułowym mężem i w końcu doczekali się gorących plotek o romansie ich idolki. W miniony piątek brytyjska gwiazda bawiła się w parku rozrywki Six Flags Magic Mountain w Los Angeles u boku znanego aktora. Jej domniemanym chłopakiem jest Michael B. Jordan - starszy o nieco ponad dziesięć lat gwiazdor Hollywood, nagrodzony Oscarem za rolę w filmie "Grzesznicy". Para znakomicie spędziła wspólny czas, a ich zdjęcie lotem błyskawicy obiegło media społecznościowe. Później do sieci trafiła również fotka, na której widać, jak para gorąco całuje się w wagoniku roller coastera. Prawdopodobnie została jednak wygenerowana przez AI...

Urodzony w 1987 roku przystojniak zaczął medialną karierę nie od aktorstwa, ale od modelingu. Do dziś lubi pozować na okładkach znanych magazynów, a nawet zgarnął tytuł "najseksowniejszego mężczyzny świata" według "People". Z kim był wcześniej łączony? Jedyną oficjalną dziewczyną Jordana była Lori Harvey. Poza tym mówiło się o jego romansach z Kiki Layne i Kendall Jenner. Serwis "TMZ" skontaktował się zarówno z aktorem, jak i z Raye z prośbą o komentarz, jednak póki co - nie doczekał się odpowiedzi.

New images have surfaced of Michael B. Jordan and RAYE kissing. pic.twitter.com/0WuIiPhhp6— Hoops Crave (@HoopsCrave) August 9, 2026

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