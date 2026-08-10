Pobicie w Janówku Pierwszym. 44-latek zaatakował współpracowników metalową rurką

Atak na terenie budowy w Janówku Pierwszym

Zgłoszenie o pobiciu pracowników wpłynęło do policji w poniedziałek 27 lipca 2026 roku. Funkcjonariusze ustalili, że do zdarzenia doszło poprzedniego wieczoru po godzinie 22:00 na terenie jednej z działek budowlanych w miejscowości Janówek Pierwszy. Z relacji poszkodowanych wynika, że jeden z pracowników fizycznych uderzył swojego kolegę metalową rurką w twarz. Gdy znajdująca się na miejscu kobieta próbowała interweniować, sprawca skierował atak w jej stronę. Oboje poszkodowani stracili przytomność i wymagali udzielenia pomocy medycznej.

Zatrzymanie 44-latka w Nowym Dworze Mazowieckim

Mężczyzna po całym zajściu oddalił się z miejsca zdarzenia, próbując uniknąć odpowiedzialności. Sprawą zajęli się funkcjonariusze pionu kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, którzy prowadzili działania operacyjne i zbierali informacje o sprawcy. Policjanci ustalili miejsce przebywania podejrzanego i już we wtorek 28 lipca 2026 roku dokonali jego ujęcia. 44-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego i przewieziony do policyjnego aresztu.

Tymczasowy areszt dla podejrzanego o pobicie

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy został przekazany do prokuratury, co pozwoliło na przedstawienie zatrzymanemu zarzutów. Na wniosek Komendanta Policji w Wieliszewie oraz Prokuratury Rejonowej w Legionowie sąd zdecydował o izolacji mężczyzny. Wobec 44-latka zastosowano tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Obecnie postępowanie jest prowadzone pod nadzorem prokuratury w Legionowie, a podejrzanemu grozi kara wieloletniego pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl